看到警車就一哄而散 歸仁警改埋伏查獲外籍移工聚賭
台南市歸仁警分局員警在轄區巡邏時，發現仁德區某宮廟前常有外籍移工聚集，為遏止賭風，昨晚調集警力前往查緝，當場查獲鄭姓及洪姓男子涉嫌共同以俗稱「三六仔」賭具賭博，賭客6人均為印尼移工，當場查扣賭具一組、賭金3萬6900元，今天全案依意圖營利賭博及一般賭博罪嫌移送偵辦。
警方表示，仁德區某宮廟前常有外籍移工聚集，每當巡邏車靠近時就一哄而散，員警懷疑有鬼暗中觀察蒐證，發現外籍移工下班或休假時群廟前公然賭博，即使警車巡邏，仍有移工聚賭，昨天再度出擊。這次查緝到案的賭客均是印尼籍移工，警方聘請三位通譯協助翻譯及筆錄製作。
分局長洪頂力表示，外籍移工來台辛勞工作賺取微薄的薪資，為的就是要將所得寄回給故鄉的家人貼補家用、改善生活，如果在異地工作染上賭博的惡習，不僅會將勞力得來的薪資花費殆盡，在缺錢的情況下，有可能會去借高利貸，也有可能會鋌而走險而犯案，造成危害治安的隱憂。
歸仁警方除了加強易賭博場所的巡查蒐證、強力取締外，也呼籲有雇用外籍移工的公司能多給予關懷，不要讓他們在台灣染上惡習、誤入歧途。
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