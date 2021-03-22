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消防新生力軍報到！台南市展示新購消防車輛

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導

台南市消防局今天中午在安平區育平郵局前空地，展示新購消防車輛，包括救助器材車、雲梯車各一輛，水庫和水廂車各兩輛。紅色車體對應碧綠草地，配上醒目的反光條與爆閃警示燈，相當搶眼，市長黃偉哲到場為消防人員加油打氣，並對採購安全升級版消防車輛，保障消防人員救災安全表示肯定。

消防局新購水箱、水庫車使用電腦化操作面板搭配英製幫浦，出水穩定，體積較小，不需維修處理的機械式密封，節省車內空間和維修成本。水庫車增設左右車側影像顯示，有助駕駛者查看消防栓位置，爭取救災時效。

消防局說，救助器材車搭載氣瓶空壓機，照明燈塔改用可無線遙控的LED燈具，遠端操作便捷、無須預熱且使用壽命更長，更將所有車載設備控制系統整合於單一面板，還兼具保養提醒及錯誤警示功能。

消防局長李明峯表示，感謝市府以6400萬元購買6輛消防車，水箱、水庫車配備個別胎壓偵測、環景式視野輔助系統、反光標識和爆閃警示燈；救助器材車增設吊臂荷重比例提示燈，可以更直觀的掌握吊掛作業安全；雲梯車內建車身動態穩定系統、自動剎車系統、斜坡起步輔助系統和車道偏移警示系統，預防車輛發生失重、失速、下滑、偏移等問題，將可能造成傷害減到最低。

黃偉哲表示，汰換消防車輛是維持消防戰力很重要的一環，車輛的規劃配置更須因時因地制宜，除了強化各式搶救設備，近年來也陸續增加各種主動、被動式行車安全裝置，希望增加消防車輛的行車安全性。

台南市消防局新購買救助器材車，有灌充氧器瓶設備，可在3.5分鐘充灌300磅氧氣瓶。記者黃宣翰／攝影
台南市消防局新購買救助器材車，有灌充氧器瓶設備，可在3.5分鐘充灌300磅氧氣瓶。記者黃宣翰／攝影
台南市消防局今天展示新購買各式消防車輛，包括雲梯車、救助器材車、水庫車和水廂車。記者黃宣翰／攝影
台南市消防局今天展示新購買各式消防車輛，包括雲梯車、救助器材車、水庫車和水廂車。記者黃宣翰／攝影

水庫 黃偉哲 燈塔

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