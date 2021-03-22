影／桃園大型超重鋼板未綁突掉落 汽機車驚險一瞬間

桃園市黃姓車司機今天上午駕駛連結大拖車自桃園往蘆竹方向行駛，行經桃園區莊敬路一段左轉經國路路口處，該拖車上的2塊大型超重鋼板突然掉落路上，後方汽機車驚嚇、險釀成車禍事故，網友PO文引起批評熱議，警方表示，員警獲報趕到疏導交通，經查大鋼板未確實綁牢掉落，依交通管理處罰條例規定開單告發，可處3000元以上、1.8萬元以下罰款。

警方表示，黃姓連結大車司機運送2塊大型超重鋼板，卻未確實捆紮將鋼板綁牢，行經莊敬路一段、經國路口，車上大型鋼板鬆脫、突然掉落路面，險些波及後方行車險象環生，幸未釀成車禍事故。