士林警分局偵查隊火警疏散65人 刑警提滅火器救援

台北市士林分局二樓偵查隊辦公室，今天上午驚傳火警，驚動消防警報系統灑水，刑警也持滅火器滅火，但火勢之大無法撲滅，眾人紛紛疏散，直到消防員員到場撲滅火勢。初步研判，疑有人員在辦公室充電車用電瓶走火，尚待火調科調查釐清。

北市消防局獲報，今天中午１１點41分士林偵查隊辦公室起火燃燒，隨即派出人車馳援，現場疏散疏散65人(51男14女)，無人員傷亡。士林分局為9層樓建築物，2樓偵查隊大辦公室起火，啟動辦公室的煙霧探測器，消防灑水系統自動灑水，現場燒損電腦、行動電源及雜物，燃燒面積約1平方公尺，初判起火原因電器因素。

在場的刑事伯回想，「沒有浮誇，火噴出來！」一開始聽到警報器還以為在測試，直到聽到有人員跑動聲響，且聞到味道，隨即起身查看，驚覺火舌直接竄出起火的辦公室，眾人拿著滅火器噴灑，但火勢無法撲滅，辦公室一直冒煙，只好「三十六計走為上策」趕緊抓著皮包等重要物品，先行疏散。