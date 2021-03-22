竹縣啟用聲音照相科技執法 定期取締湖口、新豐、竹北

新竹縣環保局推動「聲音照相」科技執法，即日起配合警察局定期在湖口鄉中山路、新豐鄉新興路及竹北市中華路等民眾常陳情噪音的熱點路段聯合稽查，凡行駛車輛分貝超過標準，將會自動拍照，車主也將依違反噪音管制法的規定開罰1800至3600元罰鍰，請駕駛人留意並配合。

環保局今天在台1線的湖口鄉八德路段，針對行進間的車輛進行示範性聲音照相稽查，並邀請議員陳栢維、陳新源、鄭昱芸、吳旭智等人到場了解聲音照相科技執法技術執行原理及情況。

環保局長朱振群表示，為有效降低行駛中車輛的違規噪音情事，今年度啟用聲音照相科技執法設備，針對行進間的車輛進行分貝偵測，並辨識車號後拍照取締。

環保局指出，該設備在今年1月就已架設完成，經過將近3個月的測試運作期，設備已調校完成，即日起啟用，依據「機動車輛噪音管制標準」規定，道路速限50公里以下路段，聲音管制標準為86分貝、50至70公里則為90分貝。

未來配合警察局違規取締，除將定期在湖口鄉中山路、新豐鄉新興路及竹北市中華路等民眾常陳情噪音的熱點路段，主要在夜間加強稽查頻率，也將不定期在縣內其他地點辦理，並將依執行情況，評估未來在熱點區域架設固定式聲音照相設備的可行性，以便於24小時取締聲音超標的車輛。