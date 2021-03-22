金龍山爆搶案 林明溱痛罵歹徒可惡下令盡速破案

南投縣「日出聖地」魚池金龍山日前傳行搶擄人案，被害人遭洗劫後，被挾持帶走丟包仁愛鄉山區，所幸人自行脫困平安獲救；縣長林明溱今天在縣務會議上，責成縣警局盡速歹人破案，並要求加強觀光維安，盤點各景區無監視器需增設。

彰化縣夏姓男子19日到魚池金龍山健行，登頂在景觀台休息時竟遭「蓋布袋」洗劫財物、手機，並搶車挾持丟包仁愛山區林道，他自行脫困，摸黑下山向警所報案，歷劫整整十二小時，幸身體狀況無大礙，僅手腕處因束帶綑綁有些擦挫傷。

警方獲報後，追查夏遭搶走身上現金1400多元，且遭盜領4萬多元，被歹徒搶走車輛則在埔里尋獲，研判應是隨機行搶，目的只要錢，後續派員赴案發地點查察，調閱相關監視器，已鎖定2名有多起犯罪前科的毒品治安人口，全力追緝中。

但因金龍山擁雲海、琉璃光、曙光晨曦等絕景，是攝影界和登山界有名日出聖地，如今治安亮紅燈，縣長林明溱今在縣務會議上痛罵歹徒可惡，責成縣警局盡速破案，將歹徒繩之以法，並詢問縣內觀光景點監視器設置狀況，以維觀光區安全。

林明溱說，歹徒到觀光景點找落單民眾，用頭套罩住被害人搶錢，還開走對方的車將人押到仁愛上區綁樹上丟包，之後盜領4萬多元，犯案行為相當可惡，已下令要求警察局盡快偵破，把歹徒繩之以法，以維持觀光區安全。