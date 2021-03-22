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金龍山爆搶案 林明溱痛罵歹徒可惡下令盡速破案
南投縣「日出聖地」魚池金龍山日前傳行搶擄人案，被害人遭洗劫後，被挾持帶走丟包仁愛鄉山區，所幸人自行脫困平安獲救；縣長林明溱今天在縣務會議上，責成縣警局盡速歹人破案，並要求加強觀光維安，盤點各景區無監視器需增設。
彰化縣夏姓男子19日到魚池金龍山健行，登頂在景觀台休息時竟遭「蓋布袋」洗劫財物、手機，並搶車挾持丟包仁愛山區林道，他自行脫困，摸黑下山向警所報案，歷劫整整十二小時，幸身體狀況無大礙，僅手腕處因束帶綑綁有些擦挫傷。
警方獲報後，追查夏遭搶走身上現金1400多元，且遭盜領4萬多元，被歹徒搶走車輛則在埔里尋獲，研判應是隨機行搶，目的只要錢，後續派員赴案發地點查察，調閱相關監視器，已鎖定2名有多起犯罪前科的毒品治安人口，全力追緝中。
但因金龍山擁雲海、琉璃光、曙光晨曦等絕景，是攝影界和登山界有名日出聖地，如今治安亮紅燈，縣長林明溱今在縣務會議上痛罵歹徒可惡，責成縣警局盡速破案，將歹徒繩之以法，並詢問縣內觀光景點監視器設置狀況，以維觀光區安全。
林明溱說，歹徒到觀光景點找落單民眾，用頭套罩住被害人搶錢，還開走對方的車將人押到仁愛上區綁樹上丟包，之後盜領4萬多元，犯案行為相當可惡，已下令要求警察局盡快偵破，把歹徒繩之以法，以維持觀光區安全。
林也強調，南投縣非常重視民眾人身安全，因此今在縣務會議上已特別指示警察局和觀光處對於風景區安全要從嚴強化防護，盤點全縣景點監視器設置狀況，若沒設置就該規畫設置，後續再依地區或轄管單位分配管理，加強旅遊觀光安全。
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