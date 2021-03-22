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比預期冷！4縣市下探10度 氣象局發布低溫特報

冷氣團襲台 雙北市9人猝死多長者

中央社 / 台北22日電

受鋒面通過及大陸冷氣團南下，凌晨是這波冷氣團最強時候。雙北市昨晚迄今天上午共出現10起內科OHCA案例，其中9人不治，且多為長者居多。

根據台北市消防局統計資料顯示，昨晚到今天上午共接獲5起因內科疾病病發、呈現OHCA（到院前呼吸心跳停止）案例，其中4人的家屬放棄急救，另一人送醫搶救仍不治，平均年紀逾85歲。

另，新北市政府消防局也表示，自昨天晚間8時至今天上午8時共接獲5起因內科OHCA的案例，其中4人不治，5名患者平均年紀超過63歲。

據一名北市資深救護人員表示，內科OHCA人數日平均數都約在10人上下，真正因天候變化因素而導致疾病猝死應屬個案，但氣溫驟降時期，民眾仍應多加關照家中長者注意保暖

冷氣團 保暖

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