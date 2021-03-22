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老翁夜看廟會凌晨迷路近10公里 警迅速查到住處送回

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

家住台南安平的72歲黃姓男子前晚飯後想外出看廟會熱鬧，沒想到迷失方向，竟一路走到近10公里外的永康，凌晨有熱心民眾發現一個老人在街上走報案。永康分局鹽行派出所員警張嘉勛、鄭行宏將老人接回派出所，迅速查出身分及住處護送返家；警方表示，高齡家屬非常感謝永康員警即時救援，將擇期表揚熱心為民服務的員警。

警員張嘉勛、鄭行宏表示，獲報永康區中正南路220巷口疑有迷途老人，到場熱心民眾說「剛剛阿伯行走在快車道上且逆向，所以趕緊協助他至路旁並報案」；詢問阿伯是否知道姓名、身分資料或住處，但阿伯無法正確表達，一時查無資料，向熱心民眾表達感謝後，將阿伯先載返派出所並給予食物。

隨後員警查到長者姓黃住在安平區，再用戶政系統交叉比對多筆資料，終於聯繫上胞兄；才知當晚老人家晚餐飯後表示要外出看廟會熱鬧，但一直到深夜12點過了還未歸，沒想到竟徒步走到永康。而員警得知黃男胞兄也高齡不便遠行，考量安全以巡邏車護送黃老先生返回安平住處，家屬已在門口等候多時，對於警方的即時援助，頻頻稱讚與感激。

老翁夜看廟會凌晨迷路近10公里，員警迅速查到身分住處送回。記者周宗禎/翻攝
老翁夜看廟會凌晨迷路近10公里，員警迅速查到身分住處送回。記者周宗禎/翻攝
老翁夜看廟會凌晨迷路近10公里，員警迅速查到身分住處送回。記者周宗禎/翻攝
老翁夜看廟會凌晨迷路近10公里，員警迅速查到身分住處送回。記者周宗禎/翻攝

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