老翁夜看廟會凌晨迷路近10公里 警迅速查到住處送回

家住台南安平的72歲黃姓男子前晚飯後想外出看廟會熱鬧，沒想到迷失方向，竟一路走到近10公里外的永康，凌晨有熱心民眾發現一個老人在街上走報案。永康分局鹽行派出所員警張嘉勛、鄭行宏將老人接回派出所，迅速查出身分及住處護送返家；警方表示，高齡家屬非常感謝永康員警即時救援，將擇期表揚熱心為民服務的員警。

警員張嘉勛、鄭行宏表示，獲報永康區中正南路220巷口疑有迷途老人，到場熱心民眾說「剛剛阿伯行走在快車道上且逆向，所以趕緊協助他至路旁並報案」；詢問阿伯是否知道姓名、身分資料或住處，但阿伯無法正確表達，一時查無資料，向熱心民眾表達感謝後，將阿伯先載返派出所並給予食物。