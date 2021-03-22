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偵破擄人重大刑案獲肯定 徐國勇肯定南警付出
內政部長徐國勇今上午巡視台南市政府警察局參加主管日報，針對市警局近日破獲刑案維護治安，以及規劃疏導各項大型活動交通工作徐國勇，感謝南警執勤辛苦付出。
徐國勇是今上午前往台南市區，擔任台灣祀典武廟「台灣各界春祭武聖大典」正獻官主祭，春祭結束後，徐國勇隨即前往台南市警局，由局長方仰寧陪同，參加市警局主管日報，停留約20分鐘後簡短致詞後離去。
南市警方上周四才偵破永康區林姓女組頭遭擄案，會中徐國勇也肯定過程中警方不眠不休投入，徐指出，破案就是治安工作最大的保證，南市長期以來治安、交通狀況以及民眾滿意度各警察工作面向成績均名列前茅，偶發性治安事件發生當下往往會影響民眾觀感。
所幸，近期台南地區發生社會矚目案件，南警也能用最快速度偵破，清查相關犯嫌，一網打盡，用實際工作表現來回應市民期許，用最負責態度、最快速度偵破，給國人安心，守護民眾的人身及財產安全
徐指出，治安工作警察責無旁貸，特別感謝基層同仁的辛勞，因為基層員警是與民眾接觸最直接的第一線人員，最能直接感受民眾怒氣，如果第一線同仁在受理民眾報案時，能做到鉅細靡遺，依法妥適處理，民眾必然有感，請大家共同努力。
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