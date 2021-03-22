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電話詐騙花招多 通知解除分期付款最常見

中央社 / 苗栗縣22日電

詐騙集團花招百出，苗栗縣警察局統計109年受理詐騙案件，以來電要求「解除分期付款」最多、「假投資」居次、再來是「猜猜我是誰」，提醒民眾提高警覺，不要輕易上當。

苗栗縣警局刑警大隊今天發布新聞指出，根據去年受理詐騙案件資料顯示，詐騙集團以「解除分期付款」手法最常見，有176件、占12.92%，其次為透過假投資真詐財的伎倆，有155件、占11.38%，再其次是以「猜猜我是誰」的方式行騙，有104件、占7.64%。其中又以「假投資」的詐騙金額為最高。

「解除分期付款」是歹徒竊取民眾個資及購物交易資料，再冒充客服或銀行人員，以話術謊稱交易被誤設為連續扣款，要求民眾就近操作ATM解除，如一時不察就陷入詐騙集團圈套；警方強調，ATM沒有解除扣款或取消訂單功能，若有人提出相關要求，一定是詐騙，應立即掛斷電話，或撥打165反詐騙諮詢專線求助。

「假投資」是讓受騙民眾總財損最高的詐騙手法，詐騙集團經由IG、Line、FB等，與被害者搭訕聊天或交往，取得信任後即慫恿投資，如虛擬貨幣、境外博弈、運彩網站投注等，宣稱保證獲利、穩賺不賠，等到受騙民眾提出想領回獲利的要求時，對方就關閉網站，不知去向。

警方指出，今年1月迄今，透過轄內金融機構協助通報，已成功攔阻14件詐騙案件，防止詐騙金額達新台幣270餘萬元，顯示詐騙集團利用疫情期間，民眾「宅」在家上網時間增加，想輕鬆賺錢的心態，變本加厲地行騙，呼籲民眾只要聽到「解除分期付款」、「穩賺不賠」以及「猜猜我是誰」等字眼，就要提高警覺，避免受騙。

詐騙集團 苗栗縣

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