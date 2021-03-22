竹縣消防局與政大跨域合作 研發AI鑑證者
新竹縣政府消防局火災調查人員與政治大學資科系專家團隊，透過跨域合作方式，共同研發AI鑑證者，將AI人工智慧應用於火災證物鑑定，辨識成果已相當精確，協助火調人員鑑定更客觀。
消防局長孫福佑指出，傳統上火調人員是依電線熔痕特徵，鑑定熔痕是通電痕或熱熔痕，來研判火災原因。
此次消防局委託政大資科系專家，以影像辨識及深度學習技術，建構AI鑑證者，透過火調科蒐集千餘張熔痕圖檔，訓練AI鑑證者辨識兩者的特徵及差異，短期內AI鑑證者已如同專家，能精準穩健的區分熔痕種類。
孫福佑表示，藉由AI鑑證者的輔助，火調人員鑑定火災電氣跡證更具客觀性，2月新埔鎮某營業場所火災案，消防局便運用AI鑑證者，鑑定該營業場所火災證物，鑑定結果符合通電痕特徵，因而研判家電產品電線短路造成火災。未來消防局將持續精進，讓AI鑑證者朝更高的辨識率邁進。
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