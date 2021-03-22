台中台灣大道轎車和機車擦撞 3人受傷送醫

台中市沙鹿區台灣大道和正英路口今天凌晨發生車禍，轎車疑似違規右轉，撞上直行機車，騎士左大腿骨折，連機車乘客和轎車乘客共3人受傷，警方呼籲，用路人行駛道路上要遵守交通規則，注意車前狀況。

警方調查，今天凌晨0點30分，在沙鹿區臺灣大道六段與正英路口，陳姓男子開車載19歲艾姓女子，沿台灣大道六段快車道(北往南)，轎車右轉正英路，23歲張姓男子騎機車後載陳女，沿台灣大道六段慢車道北往南直行，右轉轎車和直行機車在路口側撞，轎車右側車身與機車車頭碰撞後，機車騎士和乘客都倒地受傷。

轎車乘客艾女眼睛受傷，意識清楚、機車騎士張男左大腿骨折，胸口及下巴受傷，意識清楚，機車後座乘客陳女左腳受傷，臉部受傷，意識清楚，共3人受傷，送梧棲童綜合醫院治療，無生命大礙，雙方無酒精反應；清水警分局呼籲用路人，行駛於道路上務必遵守相關交通規則及注意車前狀況，以避免車禍發生。