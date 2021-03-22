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媽看病救命錢不見了? 女急哭召警 台南暖警細心幫尋回
「我媽媽看病的錢不見了，請幫幫我！」台南市潘姓女市民向警方報案，她放在家中包包內的1萬元不見了，這筆現金是她母親看病救命錢，她情激動地哭著向警方求援。警員蕭堯文受理後調閱大樓監視器畫面未發現有人進入潘宅，研判錢仍在屋內，經潘女同意，將她包包內物品拿出逐一檢視，最後在內層夾鏈內發現裝有1萬元紅包袋，潘女當場破涕為笑。
潘女前天中午約12點向台南市警四分局華平所報案後，警員蕭堯文到場安撫潘女情緒，積極協助調閱大樓監視器畫面，逐一過濾出入狀況，耐心分析查看發現，潘女從自宅出去後，直至其返家的這一小時多，仍未有人進入屋內跡證。
警方研判該潘女裝有現金的紅包袋應該還在屋內，只是不知道放到哪裡，隨後在潘女同意下，蕭堯文陪同鑑識人員逐一將其包包內物品拿出逐一檢視，最後於包包最內層夾鏈內發現裝有1萬元的紅包袋，當下潘女破涕為笑。潘女對於警方不到二十分鐘，便能立即幫她找回失竊之救難現金1萬元感到敬佩，也對警方的熱心態度積極比讚。
台南市警四分局長甘炎民表示，民眾的小事就是警察的大事，警察要體民之所需，只要民眾有需求，警方就會盡最大努力去協助，幫助民眾解決問題。
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