影／嘉義鐵皮屋火警 瓦斯鋼瓶還在嘶嘶漏氣猛燒

嘉義市東區南田路的鐵皮屋民宅昨晚8點許不明原因失火，火勢猛烈延燒右側2戶，嘉市消防局到場搶救時，還發現其中一戶小吃攤內有瓦斯鋼瓶，在烈火中噴出瓦斯、不斷燃燒，經消防員灑水降溫，將安全閥關上、拖出火場，消防員也說明，現在瓦斯桶都經過壓力、安全檢驗，不至於出現電影爆炸畫面。

嘉義市消防局表示，昨晚出動7個分隊人車搶救，約9點31分控制火勢，10點18分熄滅，沒有人員傷亡，起火原因仍待鑑識調查。

嘉市消防局第二大隊副大隊長蘇莫捷指出，到場時發現濃煙猛烈，隊員們立即鋸門、破門、拉水線進入搶救，屋內有不少家具等易燃的材質。

蘭潭分隊長李明泉指出，昨火場的其中一戶為餐飲店，店內瓦斯鋼瓶倒在大火中，不確定是安全閥脫落或管線被燒斷，鋼瓶內瓦斯不斷外洩、噴出燃火，隊員們立即噴水降溫，再將鋼瓶拉出來關上安全閥開關。