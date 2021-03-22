追撞貨櫃車乘客噴車外 台南鹽水轎車擠6人輕重傷送醫
台19線省道台南鹽水區今上午發生超載轎車追撞正要轉彎的貨櫃車，造成轎車車體扭曲變形，還有人噴出車外險墜入水溝，警消將轎車內6名輕重傷者送醫，肇事原因與責任歸屬，持續釐清中。
車禍發生在約上午7點42分，地點在鹽水區台19線104.5公里處，初步調查，當時貨櫃車由鹽水往學甲南下行駛，經過上述路段舊營大排準備右轉時，後方一輛白色轎車高速煞車不及追撞正轉彎中的貨櫃車，現場發生巨響，轎車前方擋風玻璃破裂，車頭扭曲變形，車內6人分別受輕重傷，其中後方乘客還有2人噴出車外，險掉入排水溝，貨櫃車司機無恙。
台南市政府消防局獲報後，緊急調派鹽水、新營、下營、柳營、北門、學甲等鄰近消防分隊及救護車共10車19人馳往救援，其中，轎車前方駕駛及副駕駛一度受困，經搶救後緊急將轎車內6人分別送往柳營奇美、衛福部新營醫院救治。
初步調查，送醫6人中，受困車內救出的駕駛臉部有多處撕裂傷及大腿有封閉性骨折，另外2名噴出車外乘客，也有多處挫傷及腿部骨折，其餘3名乘客傷勢較輕，6人送醫後暫無生命危險。
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