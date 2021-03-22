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世界最大焊接螺帽廠 恒耀國際台南廠房清晨起大火

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

全球前10大車用扣件供應商恒耀國際台南仁德工廠，清晨4點40分左右起火，延燒500坪廠房，消防人員近一小時後滅火；初步估計損失50多萬元；火警沒有造成人員傷亡，廠方表示起火廠房並非在生產線、沒有影響產能運作，但起火原因還需要調查。

上櫃公司恒耀國際是台灣主要車用扣件供應商，也是世界最大焊接螺帽廠，位在台南仁德區新田二街的廠區清晨突然起火，火勢一度猛烈；台南市消防局出動仁德、歸仁等消防分隊72名消防員與義消前往滅火，5點37分控制火勢，5點45撲滅。

市府經發局表示，恒耀在台南仁德永康等地設廠，另在德國、大陸廈門等地有分公司，生產銷售汽車扣件與螺絲、螺帽等工業零件。

全球前10大車用扣件商恒耀國際台南廠清晨起火。圖/台南市消防局提供
全球前10大車用扣件商恒耀國際台南廠清晨起火。圖/台南市消防局提供
全球前10大車用扣件商恒耀國際台南廠清晨起火。圖/台南市消防局提供
全球前10大車用扣件商恒耀國際台南廠清晨起火。圖/台南市消防局提供
全球前10大車用扣件商恒耀國際台南廠清晨起火。圖/台南市消防局提供
全球前10大車用扣件商恒耀國際台南廠清晨起火。圖/台南市消防局提供

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