影／太誇張！國1彰化同路段1個月摔2車 晚間4人受傷

國道一號南向207公里處今晚8點多發生一部自小客車衝撞埔鹽系統交流道出口匝道護欄，摔落邊坡，4人受傷，讓人驚訝的是二周前一輛「海神」瑪沙拉蒂名車也在同一路段摔下邊坡造成1人受傷。

國道一號南向207公里彰化埔鹽系統交流道段今晚8點10分一輛小客車衝撞護欄摔落邊坡，其中29歲溫姓女子被甩出車外傷勢較重，意識模糊，駕駛人林男及楊男、陳男意識清楚爬出車外，彰化消防分隊緊急將4人送往部立彰彰化醫院急救。

有民眾在踢爆網po出事發時行車記錄器錄到二車疑似競速超車後，其中一車衝撞護欄翻下邊坡，國道警察目前還在調查釐清案情中。