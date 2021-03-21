嘉義南田路火警連燒3鐵皮屋 消防員涉險爬屋頂滅火

嘉義市東區南田路的鐵皮民宅驚傳失火，火勢猛烈，迅速往右延燒隔壁的2戶，幸好無人受困，嘉市消防局出動7個分隊人車搶救，但屋子後方一度可看見明火，消防人員還爬到屋頂上，朝後方射水柱撲滅，約半小時控制火勢。

據了解，失火的鐵皮屋跟右側兩間鐵皮屋，都屬同一個號碼，中間戶的住戶羅姓男子透露，分別為大伯、父親、叔叔3家人住處，羅則因另於附近租房，失火時不在場，但他趕抵確認親友有逃出。

嘉市消防局第二大隊副大隊長蘇莫捷指出，到場時發現濃煙猛烈，趕緊鋸開破門、拉水線進入搶救，屋內有不少家具等易燃的材質。

消防員當時同時對3間鐵皮屋滅火，同時在後方、右側防堵延燒，不過後來發現中間棟的後方竄出明火，隊員只好爬上鐵皮屋頂，往後射水，另1組從進入右棟搶救，才得以控制。