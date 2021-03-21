快訊

明年買7期燃油機車「變貴」 年底恐掀換車潮？

嘉義南田路火警連燒3鐵皮屋 消防員涉險爬屋頂滅火

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市東區南田路的鐵皮民宅驚傳失火，火勢猛烈，迅速往右延燒隔壁的2戶，幸好無人受困，嘉市消防局出動7個分隊人車搶救，但屋子後方一度可看見明火，消防人員還爬到屋頂上，朝後方射水柱撲滅，約半小時控制火勢。

據了解，失火的鐵皮屋跟右側兩間鐵皮屋，都屬同一個號碼，中間戶的住戶羅姓男子透露，分別為大伯、父親、叔叔3家人住處，羅則因另於附近租房，失火時不在場，但他趕抵確認親友有逃出。

嘉市消防局第二大隊副大隊長蘇莫捷指出，到場時發現濃煙猛烈，趕緊鋸開破門、拉水線進入搶救，屋內有不少家具等易燃的材質。

消防員當時同時對3間鐵皮屋滅火，同時在後方、右側防堵延燒，不過後來發現中間棟的後方竄出明火，隊員只好爬上鐵皮屋頂，往後射水，另1組從進入右棟搶救，才得以控制。

羅姓男子透露，平時他大伯家人有在屋子門口擺攤做小吃生意，收攤應都有做好善後工作，另外，今天是他大伯的忌日，親戚有祭拜，不過不清楚失火是不是跟這些因素有關。

嘉義市東區南田路鐵皮民宅今晚傳出失火。記者林伯驊／攝影
嘉義市東區南田路鐵皮民宅今晚傳出失火。記者林伯驊／攝影
最右邊的屋主（左二）一度想入內被制止。記者林伯驊／攝影
最右邊的屋主（左二）一度想入內被制止。記者林伯驊／攝影
嘉義市東區南田路鐵皮民宅今晚傳出失火，延燒3棟。記者林伯驊／攝影
嘉義市東區南田路鐵皮民宅今晚傳出失火，延燒3棟。記者林伯驊／攝影
嘉義市東區南田路鐵皮民宅今晚傳出失火，消防員爬到屋頂往後方射水。記者林伯驊／攝影
嘉義市東區南田路鐵皮民宅今晚傳出失火，消防員爬到屋頂往後方射水。記者林伯驊／攝影

消防員 嘉義

延伸閱讀

影／暗夜竹林火警 熊熊烈火好嚇人

燃燒29小時！尖石森林大火終於撲滅了

大甲公墓今起火還燒掉一輛車 中市昨天一天公墓火56件

竹縣尖石森林大火還在燒 等待雲層散去直升機灑水滅火

相關新聞

七期遛馬馬主是劍道館長 建設局：有人檢舉提證據就罰

台中7期重劃區豪宅旁夏綠地公園，今天下午有人在公園裡「遛馬」據了解，馬主是李姓劍道館館長。市府依「台中市公園自治條例」指...

曳引車車頭違停一整天 調查才知司機是通緝犯

高雄市岡山區竹圍中街有民眾家門前昨天出現一台曳引車車頭違停，嚴重擋住出入口且等了十多小時都沒人來牽走，民眾氣不過發文投訴...

嘉義南田路火警連燒3鐵皮屋 消防員涉險爬屋頂滅火

嘉義市東區南田路的鐵皮民宅驚傳失火，火勢猛烈，迅速往右延燒隔壁的2戶，幸好無人受困，嘉市消防局出動7個分隊人車搶救，但屋...

屏東某家樂福店經理過勞猝死？ 家屬出面闢謠

屏東一名李姓男子在屏東市某知名連鎖賣場任職店經理，日前回家午休不明原因猝死。消息一出，一度被懷疑與公司超時加班有關，事後...

北巿博仁醫院頂樓冒黑煙 消防撲滅著火發電機

北市松山區光復北路博仁醫院社區健康中心頂樓，今天下午2時許，驚傳冒出黑煙，北市消防局隨即派出至少19輛各式車輛及51人到...

苑裡轎車深夜轉彎失控 波及2車險些衝進民宅

一輛轎車昨天深夜11點多在苗栗縣苑裡鎮中山路、天下路口，先撞及路邊2輛停放轎車，險些衝進民宅，現場玻璃碎片散落，駕駛阮姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。