影／暗夜竹林火警 熊熊烈火好嚇人

彰化縣社頭鄉山腳路後路巷竹林今晚8點半發生大火，由於火勢一開始延燒迅速看起來很嚇人，所幸消防人員急速出動救火，在一個多小時後控制火勢，目前已在處理殘火中。

社頭鄉山腳路後路巷月眉池後方竹林今晚發生火警，由於民眾從住家拍到遠方大火場景，黑夜中熊態大火看起來相當駭人，附近民眾也耽心火勢會往下竄燒，相當緊張，並上網貼文呼籲大家小心。