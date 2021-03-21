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影／暗夜竹林火警 熊熊烈火好嚇人

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉山腳路後路巷竹林今晚8點半發生大火，由於火勢一開始延燒迅速看起來很嚇人，所幸消防人員急速出動救火，在一個多小時後控制火勢，目前已在處理殘火中。圖／民眾提供
彰化縣社頭鄉山腳路後路巷竹林今晚8點半發生大火，由於火勢一開始延燒迅速看起來很嚇人，所幸消防人員急速出動救火，在一個多小時後控制火勢，目前已在處理殘火中。圖／民眾提供

彰化縣社頭鄉山腳路後路巷竹林今晚8點半發生大火，由於火勢一開始延燒迅速看起來很嚇人，所幸消防人員急速出動救火，在一個多小時後控制火勢，目前已在處理殘火中。

社頭鄉山腳路後路巷月眉池後方竹林今晚發生火警，由於民眾從住家拍到遠方大火場景，黑夜中熊態大火看起來相當駭人，附近民眾也耽心火勢會往下竄燒，相當緊張，並上網貼文呼籲大家小心。

彰化消防局共出動社頭、員林、林厝等消防分隊約16名消防員和義消等，出動6車消防車救火，社頭消防分隊長謝明瀚表示，火勢約在晚間9點半控制，目前正在進行殘火處理。

社頭鄉山腳路後路巷月眉池後方竹林今晚發生火警，由於民眾從住家拍到遠方大火場景，黑夜中熊態大火看起來相當駭人，附近民眾也耽心火勢會往下竄燒，相當緊張，並上網貼文呼籲大家小心。圖／翻攝自社頭人俱樂部
社頭鄉山腳路後路巷月眉池後方竹林今晚發生火警，由於民眾從住家拍到遠方大火場景，黑夜中熊態大火看起來相當駭人，附近民眾也耽心火勢會往下竄燒，相當緊張，並上網貼文呼籲大家小心。圖／翻攝自社頭人俱樂部

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