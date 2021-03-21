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屏東某家樂福店經理過勞猝死？ 家屬出面闢謠
屏東一名李姓男子在屏東市某知名連鎖賣場任職店經理，日前回家午休不明原因猝死。消息一出，一度被懷疑與公司超時加班有關，事後檢警相驗，初步認定死因為心肌梗塞，李男父親也出面回應，「此事與過勞無關」；家樂福也回應，會協助申請相關補助，並給予家屬協助。
據了解，李男在家樂福工作長達20多年，並在屏東某家樂福擔任店經理，18日中午返家午休，豈料，不明原因猝死在家中，因超過休息時間仍未返店，直到員工察覺有異，才發現李已死亡。
消息傳出後，一度被懷疑與公司超時加班有關，「家福股份有限公司工會（家樂福工會）」也在臉書貼文提及，「在分店裡，做的沒日沒夜的員工大有人在」。
對此，李男父親出面回應，並無過勞一事，兒子一天工作約8個小時，如果真有過勞，家人也會反映。檢警相驗後，初步認定為心肌梗塞致死，對此，家屬也並無意見。
家樂福表示，對分店經理的憾事，公司都有向家屬表達關心與慰問，事後也會持續申請相關補助，期盼給員工家屬最大的協助。
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