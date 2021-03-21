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七期遛馬馬主是劍道館長 建設局：有人檢舉提證據就罰
台中7期重劃區豪宅旁夏綠地公園，今天下午有人在公園裡「遛馬」據了解，馬主是李姓劍道館館長。市府依「台中市公園自治條例」指違法。馬主則表示「沒有違法疑慮」市府建設局表示，馬匹是大型動物，公園隨時有小朋友或寵物進入，雖然主人認為馬匹個性穩定沒有危險，建設局表示，如有人檢舉提證據就開罰。
馬主受訪表示，這匹馬約2歲4個月大，非常穩定，出去看到車、狗都不大有反應，放風兩小時內也不會隨地大小便。
市府建設局指出，台中市的自治條例針對不得帶到公園的動物有具體規定，公園是公共場所，不是馬場，可能隨時有民眾或小朋友靠近，仍有危險性。建設局表示如果有人檢舉，提出相關證據一定會開罰。
李姓教練在台中市西屯區開設劍道館，身為館長，曾代表台灣參加國際比賽，1991年拿下世界盃劍道錦標賽第三名。
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