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燃燒29小時！尖石森林大火終於撲滅了

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣尖石鄉昨天上午11點多傳出山林雜草火警，玉峰村竹60-1縣道約10公里處，由於山壁火勢難以撲滅，火勢直到今早仍有2處未完全撲滅，消防局表示，原本預計今天早上申請直升機協助，在空中灑水滅火，但因桃園龍潭上空雲層太厚無法協助灑水滅火，消防人員與當地部落居民合力開闢防火巷，終於在今天下午4點左右將火完全撲滅。

消防局表示，指揮中心昨天上午11點接獲尖石鄉玉峰村雜草火警案件，因山區連日乾旱缺水，樹林枯枝乾草因不明火源引發山林火警，立即派尖石、橫山、田埔、竹東、第二大隊前往搶救，燃燒範圍屬李棟山山脈（面向玉峰國小），概估面積約10甲。

消防局指出，昨天接獲報案後就持續滅火，直至下午約5點左右，已將火勢控制，消防車可到達的地點都已撲滅，滅火水源除靠消防車供給外，也在玉峰溪橋下河床邊，架設小型移動式泵浦在河川抽水灌救，只剩下峭壁上搶救不易的起火處，搶救不易。

今天早上約7點消防人員便與林務局及當地居民約50人，再次前往仍在燃燒的2處地點救火，消防局早上也申請空勤總隊直升機協助，但因龍潭雲層太厚，導致直升機無法順利下到水庫加掛水袋取水，原本考慮就近在玉峰溪取水，但因取水作業空間須深度5米、寬度40公尺以上，玉峰溪地理空間條件不符，直升機無法順利取水協助滅火，所幸靠地面部隊合力開闢約2公尺的防火巷，持續滅火，花費約14個小時，終於在下午4點02分順利將火勢撲滅。

今天早上約7點消防人員便與林務局及當地居民約50人，再次前往仍在燃燒的2處地點救火。圖／新竹縣消防局提供
今天早上約7點消防人員便與林務局及當地居民約50人，再次前往仍在燃燒的2處地點救火。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣尖石鄉昨天上午11點多傳出山林雜草火警，玉峰村竹60-1縣道約10公里處，火勢直到今天下午4點多才完全撲滅。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣尖石鄉昨天上午11點多傳出山林雜草火警，玉峰村竹60-1縣道約10公里處，火勢直到今天下午4點多才完全撲滅。圖／新竹縣消防局提供
滅火水源除靠消防車供給外，也在玉峰溪橋下河床邊，架設小型移動式泵浦在河川抽水灌救。圖／新竹縣消防局提供
滅火水源除靠消防車供給外，也在玉峰溪橋下河床邊，架設小型移動式泵浦在河川抽水灌救。圖／新竹縣消防局提供

尖石鄉

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