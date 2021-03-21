西濱火燒車釀3死 台中犯保啟動緊急關懷協助家屬

西濱快速道路台中清水段昨天下午發生一起預拌車撞轎車的交通事故，車禍引發火燒車後釀3死悲劇，台中犯罪被害人保護協會第一時間，在榮譽主任委員毛有增、主任委員陳怡成指示下，在今天下午由緊急關懷小組前往慰問死者家屬，向家屬致贈慰問金，另外也提醒家屬，有空時可觀看權益手冊，後續有相關法律問題，都可向犯保聯絡。

台中市犯罪被害人保護協會在今天下午1時許，由緊急關懷小組前往東海火化場，關懷罹難者家屬，除簡短的自我介紹外，也提供協會權益手冊及簡介，在等待檢察官傳喚前，耐心陪伴及安撫案家，並傾聽死者家屬需求，說明後續法律訴訟流程，同時致贈家屬慰問金。

台中犯保表示，由於家屬們已忙碌了一整夜身心俱疲，再加上法事、祭拜的時間都相當冗長，為盡快讓家屬休息，並未占用太多時間，只提醒家屬後續有空時再觀看權益手冊，如有想釐清的問題或法律程序，都可與分會聯絡，分會後續亦將主動聯繫關懷。