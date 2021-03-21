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曳引車車頭違停一整天 調查才知司機是通緝犯

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市岡山區竹圍中街有民眾家門前昨天出現一台曳引車車頭違停，嚴重擋住出入口且等了十多小時都沒人來牽走，民眾氣不過發文投訴在地臉書社團「我是岡山人」，經警方、里長及車行了解，才知道駕駛是朱姓通緝犯，當天上午已遭移送，警方循線聯繫車輛公司，晚間11時許才終於排除違停。

民眾昨晚貼文表示，「曳引車公司的司機很沒有公德心，停在人家大門口，還從早上停到晚上」，後來里長了解後回覆「司機是通緝犯，早上被警察帶走了，只能等公司來開走」有網友見狀留言「通緝犯開大車被抓走」、「有可能是對面修車場放的，每次他們都把周圍當做是他們的停車場」。

岡山警分局回應，該曳引車朱姓司機（40歲 )之前因傷害案件遭通緝，警方昨天上午10點通知朱男到案，並移送高雄地檢署，過沒多久警方接獲曳引車車頭違停檢舉，警方到場先依道路交通管理處罰條例舉發違規，事後才發現司機與上午移送的朱男是同一人。

警方表示，該路段道路狹小，為順利排除違停，循線聯繫車輛公司，又因假日公司沒有人上班，最後調查發現車輛公司地址登記在鳳山，請鳳山員警協助親訪聯繫，該公司才在當天晚間11點50分派人將車輛開走。

高雄市朱姓男子因案遭通緝移送法辦，過沒多久被檢舉車輛違停，事後由車輛公司派人開走。記者陳玫伶／翻攝
高雄市朱姓男子因案遭通緝移送法辦，過沒多久被檢舉車輛違停，事後由車輛公司派人開走。記者陳玫伶／翻攝
高雄市朱姓男子因案遭通緝移送法辦，過沒多久被檢舉車輛違停，事後由車輛公司派人開走。記者陳玫伶／翻攝
高雄市朱姓男子因案遭通緝移送法辦，過沒多久被檢舉車輛違停，事後由車輛公司派人開走。記者陳玫伶／翻攝
高雄市朱姓男子因案遭通緝移送法辦，過沒多久被檢舉車輛違停，事後由車輛公司派人開走。圖／翻攝自「我是岡山人」臉書社團
高雄市朱姓男子因案遭通緝移送法辦，過沒多久被檢舉車輛違停，事後由車輛公司派人開走。圖／翻攝自「我是岡山人」臉書社團

違停 通緝 岡山

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