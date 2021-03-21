嘉義某醫院驚傳女子輕生 疑壓力大長期服藥

嘉義某醫院昨天晚間9時，驚傳一名34歲黃姓女子在宿舍輕生，警消到場時，女子已全身僵硬，死亡多時；黃女疑似生前患憂鬱症，長期服用藥物，最後一通簡訊傳給正在花東開會的丈夫，抱怨生活壓力太大。

據了解，黃女丈夫在嘉義某私立醫學中心任職，婆家位於台南，黃女則帶著3歲多兒子台南嘉義兩邊奔波，專職家庭主婦，疑似生活壓力大，多年前開始服用抗憂鬱症藥物。

事發前黃女打了多通電話並傳訊息抒發壓力，然黃女丈夫當時正在花東開會，未能及時趕回，於是請同為醫生的同事帶著警衛，用鑰匙開門進入黃女房間。

警衛及同事進屋後，在浴廁內發現死亡多時的黃女，立刻撥打119，消防隊員到場後，研判黃女早已失去呼吸心跳，並未送醫；現場除一條長約1公尺的皮帶，無可疑人士及打鬥痕跡，桌上放著大量藥物，懷疑黃女生前患有憂鬱症，才選擇輕生，另在地面發現散落一地的玩具，牆上還有全家人的合照，初步排除他殺可能性。

醫院方面對此相當低調，僅表示遺憾並會協助處理後事。