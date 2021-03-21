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中職／左膝蓋不適 索沙霸氣飆K完才傷退

日本人台中掉手機急壞了 遇到好心移工、警察協力找回

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局在14日接獲一名日本人報案，稱自己的手機遺失在計程車上，警方在半小時內積極調閱監視器，要查出是日人搭乘的計程車，警方另請日籍旅客的台灣友人持續撥打手機，警方在調查的過程中，日籍旅客的台灣朋友接到日籍旅客的手機來電，稱該具手機是他外籍移工所撿到，因不知如何是好，所以轉交給公司報警認領，日本人失而復得，不斷感謝該名移工及台灣警察。

第三警分局立德派出所警員張家順、朱國彰在14日晚間8時許，接獲年約30多歲的日籍旅客報案，日籍旅客表示，他與台灣友人到台中出差，搭計程車前往台中車站時，下車時卻不慎將手機遺留在車上，雖沒多久就發現手機遺失，然此時計程車早已走遠，同行友人也不記得搭乘的車牌號碼，才會求助警。

警方將日籍旅客帶回派出所後，由備勤員警林茂英協助調閱監視器，同時請其友人持續撥打遺落之手機，因當時適逢假日，車流量較多，警員根據日籍旅客提供的時間地點耐心比對，約半小時即確認其所搭乘的計程車，巧合的是，員警正準備撥打電話向計程車司機詢問時，日籍旅客友人的手機突然接獲來電，上頭顯示的正是日籍男子的手機號碼。

經警調查，日男的手機遺失後，被搭乘同一部計程車的外籍移工拾獲，因移工不熟悉手機顯示的文字，遲遲不敢接聽，直到回到公司後才轉交雇主，請公司代為聯繫。

日籍旅客得知手機失而復得，十分開心，他說，手機內有許多工作上的重要資料與珍貴的回憶，他此次來台僅是短期出差，若手機遺失實在是會非常麻煩，對於拾物不昧的拾獲人表達感激，台灣警察的積極協助更讓他印象深刻，以日文大讚「厲害」

警方提醒，民眾出門在外個人貴重物品務必置於包包內等較不易掉落之處，下車前也請再次檢查有無遺留個人物品，並避免將貴重物品放置車內，減少遺失風險。

台中市第三警分局立德所在14日接獲日籍旅客報案手機遺失，警方在30分鐘內，替他找回手機。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局立德所在14日接獲日籍旅客報案手機遺失，警方在30分鐘內，替他找回手機。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局立德所在14日接獲日籍旅客報案手機遺失，警方在30分鐘內，替他找回手機。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局立德所在14日接獲日籍旅客報案手機遺失，警方在30分鐘內，替他找回手機。圖／第三警分局提供

計程車 移工

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