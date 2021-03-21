疫情缺錢2人賣帳簿變現 警逮車手頭收水破詐騙集團

桃園警分局破獲一起詐騙集團，逮捕葉姓男子同夥4人及疫情缺錢變賣銀行帳號的男女2人，總共6人均為8、9年級生，警方意外發現「車手頭」葉姓男子竟因業務量大配司機接送，「收水」林男剛滿18歲，桃園分局今天下午表示，警方將詐騙成員移送之外，連同缺錢販賣金融帳號2男女，均依詐欺共犯移送桃園地檢署偵辦。

桃園分局長邱紹洲十分重視詐欺案，警方監聽埋伏2月，偵破逮捕葉姓男手（22歲）、郭姓車手（27歲）、林姓司機（21歲）3人、收錢的林男及現場查獲販賣銀行帳號的林女、鄭男（均28歲）移送法辦，市警局長陳國進、義勇刑警大隊長吳裕松昨天向破案員警頒發獎勵金鼓勵。

警方據報掌握詐騙集團車手行蹤，在桃園區成功路一家銀行附近埋伏，見郭姓車手拿提款卡提領現金，擔任「車手頭」葉姓男子由林姓司機開車把風，警方盤查一舉逮捕3人，在車上意外查獲林女正在販售銀行帳號、金融卡，帶回偵辦，突破詐騙成員心防，警方循線至新北市蘆洲逮捕「收水」林姓男子及交易販賣 銀行帳簿、金融卡交易的鄭男到案，警方並將向上溯源追查該集團。

警方調查，葉男在該集團擔任「車手頭」帶領車手提款及把風，他還兼任「取簿手」負責收取銀行存摺、金融卡，疑因業務量龐大，罕見配司機接送，擔任「收水」的林姓男子，負責收取車手頭交付的現金上繳集團，葉、林男與林女、鄭男現場交易銀行存摺、金融卡，每本帳號1萬多元代價，林女談不攏、鄭男完成交易。