2月以來已發生3起自撞車禍 台南市台江大道二段累積7死

在新竹市擔任保全林姓男子，昨天深夜返家駕車行經台南市安南區台江大道二段，疑失控自撞路旁燈桿身亡。台江大道二段從2月以來共發生3起自撞車禍，共造成7人死亡意外。

警方說，2月1日台江大道自撞6死車禍發生後，市府已在該路總頭橋附近路段加劃設「減速標線」；警方也在台江大道做固定式與機動式的測速照相，同時增設爆閃燈與警方人行立牌，提醒駕駛人減速慢行。

昨天深夜11點多，林駕駛黑色轎車行經台江大道二段與工明五路口前，疑車速過快失控撞上路旁路燈桿、車頭全毀，林當場無生命跡象，送醫後延到今天凌晨5點多不治，距離6死車禍地點約400公尺。

警方表示，調閱監視器影像顯示，林駕車在台江大道行駛外側車道時，左側內側車道有輛貨車同向行駛，林突然向左側偏移，貨車閃開後，轎車向右轉撞上路燈。