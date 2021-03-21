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2月以來已發生3起自撞車禍 台南市台江大道二段累積7死
在新竹市擔任保全林姓男子，昨天深夜返家駕車行經台南市安南區台江大道二段，疑失控自撞路旁燈桿身亡。台江大道二段從2月以來共發生3起自撞車禍，共造成7人死亡意外。
警方說，2月1日台江大道自撞6死車禍發生後，市府已在該路總頭橋附近路段加劃設「減速標線」；警方也在台江大道做固定式與機動式的測速照相，同時增設爆閃燈與警方人行立牌，提醒駕駛人減速慢行。
昨天深夜11點多，林駕駛黑色轎車行經台江大道二段與工明五路口前，疑車速過快失控撞上路旁路燈桿、車頭全毀，林當場無生命跡象，送醫後延到今天凌晨5點多不治，距離6死車禍地點約400公尺。
警方表示，調閱監視器影像顯示，林駕車在台江大道行駛外側車道時，左側內側車道有輛貨車同向行駛，林突然向左側偏移，貨車閃開後，轎車向右轉撞上路燈。
發生於2月1日深夜的自撞6死車禍，22歲的王姓男子無照駕駛造成車上共6人死亡。2月14日凌晨零點多，60歲蔡姓男子駕駛小貨車疑因疲勞駕駛在台江大道自撞路旁電線桿受傷，車禍地點距離2月1日6死車禍現場僅約230公尺，警、消人員對此巧合心裡發毛，蔡僅身體和腿部受傷，送醫後沒有大礙。
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