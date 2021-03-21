西濱快速道路3死車禍 家屬在快速道路招魂哀淒

西濱快速道路台中清水段昨天發生預拌混凝土車追撞轎車，轎車起火意外，車上二死一傷，傷者根姓男子曾在醫院喊「不要救我」，醫院今天宣告根男不治，成為3死車禍；家屬今天下午在快速道路現場招魂，場面哀淒。

55歲根姓男子昨天被送到童綜合醫院急救，他全身嚴重燒燙傷，童醫院執行長盧立華今天說明，根男的傷勢都集中在上半身，有吸入性傷害，情況嚴重，他昨天到醫院插管前，曾表達「不要救治」意願，今天狀況仍不樂觀，持續惡化中，中午不治。