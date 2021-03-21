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西濱快速道路3死車禍 家屬在快速道路招魂哀淒

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

西濱快速道路台中清水段昨天發生預拌混凝土車追撞轎車，轎車起火意外，車上二死一傷，傷者根姓男子曾在醫院喊「不要救我」，醫院今天宣告根男不治，成為3死車禍；家屬今天下午在快速道路現場招魂，場面哀淒。

55歲根姓男子昨天被送到童綜合醫院急救，他全身嚴重燒燙傷，童醫院執行長盧立華今天說明，根男的傷勢都集中在上半身，有吸入性傷害，情況嚴重，他昨天到醫院插管前，曾表達「不要救治」意願，今天狀況仍不樂觀，持續惡化中，中午不治。

家屬今天下午到西濱快速道路車禍現場招魂，法師在場，現場準備招魂幡和冥紙等物品，在車輛快速行駛的車道旁招魂，清水警分局派員警和警車到場警戒，確保安全。

西濱快速道路台中清水段昨天發生3死車禍，家屬今天在現場招魂，警方警戒維持交通安全。圖／民眾提供
西濱快速道路台中清水段昨天發生3死車禍，家屬今天在現場招魂，警方警戒維持交通安全。圖／民眾提供
西濱快速道路台中清水段昨天發生3死車禍，家屬今天在現場招魂，警方警戒維持交通安全。記者游振昇／攝影
西濱快速道路台中清水段昨天發生3死車禍，家屬今天在現場招魂，警方警戒維持交通安全。記者游振昇／攝影

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