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「假送貨、真詐騙」專詐老人 刑事局提醒民眾注意

聯合報 / 記者廖炳棋／即時報導

刑事局提醒，有詐騙集團假裝送貨員，以亂槍打鳥方式尋找家中如有高齡長者或知悉左鄰右舍有獨居的年長者，上門後誆稱家人訂購商品，要求老人付款，老人一時不慎付錢，等到聯繫家人後才知道上當。

基隆市一位高齡9旬的老翁，今年2月中旬上午9時許，在家中聽到有人敲門呼喊，老翁前去應門，看見一名中年男子，手上抱著一臺DVD播放器，男子告知老翁，手上這臺機器是老翁的兒子訂購，還有新台幣9600元的貨款未付，要求現場付清。

老翁沒有多加查證，直接交給男子1萬元，男子表示身上僅有200元可以找零，老翁溢付的200元會再另行退還，男子取得現金之後，留下播放器就離開了現場。

當天稍晚，老翁才向家人詢問是否有人訂購DVD播放器，所有家人都說沒有訂購；再查詢男子留下的播放器，發現該款機型市價僅約1000元，根本不是男子聲稱的9600元！

今年1月中旬，新北市也有一位8旬老婦被同樣手法詐騙。老婦在下午4、5時左右碰到一名男子登門造訪，表示老婦兒子訂購電腦，要收取貨款1萬3600元。

老婦也沒查證是否確有此事，就拿出身上僅有的9000元，對方假好意表示不足部分再補就好，留下一臺看起來是隨意打包的螢幕、一個麥克風、一個喇叭，拿了錢就走，等到當天晚上7時許，老太太致電兒子告知購買電腦已到貨，才知道兒子根本沒有訂購電腦，該名男子留下的東西也完全無法使用，自己身上僅有的錢卻已經被人騙走。

刑事局提醒，詐騙手法千奇百怪、無奇不有，在警察機關不斷分析新形態詐騙手法，並運用各種管道宣導民眾注意防範的同時，這種「亂槍打鳥」，直接上門「假送貨、真詐騙」的古老手法，也仍然持續發生，尤其家中性情純樸的高齡長者，可能因為對社會情勢的不了解，對防詐騙方面的資訊不夠清楚，很容易成為不肖詐騙分子眼中的肥羊。

刑事局呼籲，家中如有高齡長者或知悉左鄰右舍有獨居的年長者，務必多加關懷，應時刻提醒長輩們獨處在家時（通常是家中青壯年外出工作、兒孫輩上學的這段期間），特別容易接到詐騙電話，或遇到詐騙集團找上門來，不管對方信誓旦旦提出何種說辭，只要提到金錢，一定要親自先向家人或親朋好友查證過後，再判斷真偽，如果實在無法確定，也沒有可詢問的對象，請直接撥打165反詐騙資訊專線洽詢，別輕易聽信陌生人的三言兩語。

刑事局提醒家中有老人的民眾，當心「假送貨、真詐騙」手法。記者廖炳棋／翻攝
刑事局提醒家中有老人的民眾，當心「假送貨、真詐騙」手法。記者廖炳棋／翻攝

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