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台中七期夏綠地公園人家遛狗他遛馬 市府：最高可罰1萬

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市七期「夏綠地公園」今天下午竟有人把當公園當馬場，在現場遛馬，引起路人側目。七期是台中的豪宅區，路人說「有錢就是任性」人家遛貓狗，他遛馬。不過台中市建設局指出，依據「台中市公園及行道樹管理自治條例」第13條規定，不能帶大型動物到公園，避免危險，查獲者最高可罰1萬元。

人家遛狗他竟「遛馬」台中七期夏綠地公園周遭都是豪宅丶百貨公司，鄰近台中國家歌劇院、台中市政府及市議會。今天下午有名男子在公園蹓馬，一旁的狗狂吠，可能看到龐然大物有些受驚嚇，路人看了也稱奇「果然是七期！」

台中市建設局指出，在公園野放或遛大型動是違法行為，根據台中市園管理自治條例第13條中的14項「不得攜帶動物，但符合動物保護法第20條及台中市動物保護自治條例第4條規定者，即觀賞用的寵物惡不在此限。被查獲者可處2000到1萬元罰款。

台中市七期豪宅區夏綠地公園，有人遛馬。市府建設局表示違法最高可罰一萬元。圖/讀者提供
台中市七期豪宅區夏綠地公園，有人遛馬。市府建設局表示違法最高可罰一萬元。圖/讀者提供

台中市 寵物 豪宅 國家歌劇院

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