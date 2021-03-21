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影／新北路口滿地千元鈔 粗心騎士散財29張害路人好忙

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名詹姓男子日前騎機車在中和區景平路口，綠燈直行突然緊急煞車造成後方機車輕微追撞，原來竟然是因為他看見滿地白花花千元鈔票在馬路上飛舞，七、八個路人趕緊幫忙撿，共收集2萬9000元，但是詹男說，這不是我的錢啊！

當時是17日傍晚6時許，正值下班交通尖峰時段，路上人車都很多，詹男騎車在捷運景安站旁路口，明明是綠燈卻急煞停下，後面追撞他的年輕騎士也沒多花時間檢查車損程度，2個人很快就開始聯手追逐被風吹散，在馬路上四處飛躍的鈔票。

包括右前側停等紅燈的Food panda外送員也把機車扔在路中央，衝過來一邊檔車一邊撿了好幾張鈔票，再跑回去繼續等紅燈。還有六、七個路人聯手幫忙撿，詹姓男子集中之後送交中和警分局景安派出所。

值班女警謝采怡受理遺失物報案後，研判應該是往來交通的車輛掉落，但下班尖峰時段車潮如海潮，茫茫車海可難找了，她只好耐心調閱監視器慢慢過濾，經過一番抽絲剝繭，終於鎖定目標機車。

44歲楊姓男子當天下班之後騎乘機車返家，因為外套口袋拉鍊未拉，半途在中和區景平、景安路口掉出卻渾然不知，一路騎到3公里外的中正、連城路口才發現錢掉光了，還好過沒多久接到警察電話通知，趕到派出所領回，頻頻致謝熱心民眾和警察幫他找回生活費。

警方也呼籲民眾，身上持有貴重物品或現金應妥善保管，避免財物遺失。在路上拾得物品，應轉交給警方，切勿占為己有以免觸法。

掉錢的楊姓男子騎機車到３公里外，才發現錢不見了。記者林昭彰／翻攝
掉錢的楊姓男子騎機車到３公里外，才發現錢不見了。記者林昭彰／翻攝
楊姓男子到派出所領回遺失鈔票，正清點數量。記者林昭彰／翻攝
楊姓男子到派出所領回遺失鈔票，正清點數量。記者林昭彰／翻攝
楊姓男子騎機車途中，身上不慎掉出大把千元鈔票。記者林昭彰／翻攝
楊姓男子騎機車途中，身上不慎掉出大把千元鈔票。記者林昭彰／翻攝
七、八個路人在大馬路上急忙撿錢。記者林昭彰／翻攝
七、八個路人在大馬路上急忙撿錢。記者林昭彰／翻攝

警察 監視器 新北 foodpanda

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