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雲林女駕駛太專心聽導航 未聞平交道警鈴響遭火車擦撞

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣斗六市後庄平交道今天下午1點20分左右發生小客車與火車碰撞事故，所幸車上兩名駕駛及乘客僅受驚嚇毫髮無傷；鐵路警察局斗六派出所獲報後即前往處理，斗六火車站至斗南火車站區段列車延誤約40分鐘左右，全線原計2點30分左右恢復，因事故提前排除即正常通車。

台鐵2204次北上區間車起點自嘉義站到終點基隆站，約12點51分從嘉義出發，中途原預計1點22分停靠斗六站，不料在斗南至斗六區段間發生事故。

據了解，當時一輛銀色轎車從保長路開往平交道，當時平交道燈號已響起約10秒，該輛車子仍往前駛進平交道，由於前後4座柵欄剛好放下來，把車子卡在黃網線及平交道之間動彈不得。

附近民眾說，當時駕駛試圖駕車往左轉向脫困，不過列車約在20秒後靠近保庄平交道，小客車當時因和列車平行，車子被列車撞擊後，夾在欄杆跟列車之間，車輛右側前後則凹陷，車上2人沒有受傷，還能自行下車，千鈞一髮瞬間令目擊民眾直呼是不幸中的大幸。

據悉，該輛汽車駕駛為越南籍陳姓女駕駛，嫁到台灣約19年，持有台灣駕照。駕駛稱因路況不熟所以使用導航開車，車上載10多歲女兒已拜過一間廟，準備再去另一間廟拜拜途中，她表示，當時通過平交道沒注意到警鈴已響起，開到一半欄杆也已放下來了才會來不及駛離平交道，回想事發當時仍心有餘悸，女兒則嚇到蹲在一旁不發一語。

依道路交通管理處罰條例第54條規定，汽車駕駛人強行闖越鐵路平交道處1.5萬元至9萬元罰鍰，並吊扣駕照1年；因而肇事者吊銷其駕照。

該名駕駛行為恐涉違反公共危險罪嫌，全案由警方詢後依法送辦，後續恐也將面臨台鐵損害賠償。

銀色車上2名駕駛及乘客沒有受傷，還能自行下車，千鈞一髮瞬間令目擊民眾直呼是不幸中的大幸。圖／讀者提供
銀色車上2名駕駛及乘客沒有受傷，還能自行下車，千鈞一髮瞬間令目擊民眾直呼是不幸中的大幸。圖／讀者提供
雲林縣斗六市後庄平交道今天下午1點20分左右發生小客車與火車碰撞事故，小客車當時因和列車平行，車子被列車撞擊後，夾在欄杆跟列車之間。圖／讀者提供
雲林縣斗六市後庄平交道今天下午1點20分左右發生小客車與火車碰撞事故，小客車當時因和列車平行，車子被列車撞擊後，夾在欄杆跟列車之間。圖／讀者提供

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