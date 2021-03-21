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婦人投資海外購物公司竟願等1年才看報表 警：你被騙了

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導

基隆市1名婦人到銀行要匯1萬美金到海外帳戶，行員擔心她被騙。員警到場了解，提醒婦人小心掉入陷阱，詢問能看到投資收益報表嗎？婦人一開始還為對方解釋，剛投資當然沒有，起碼過1年才有。員警和行員提出更多疑點，持續勸說，婦人才警覺有問題，保住老本。

基隆市警二分局今天表示，信六路派出所19日下午接獲義一路台灣銀行基隆分行通報，有名婦人疑似遭遇詐騙集團行騙，要匯款到海外帳戶，請員警到場協助。

信六路派出所警員曾尉展、陳理昂、江權裕抵達銀行後，年近七旬婦人向他們說，接到友人來電對她說，有家海外購物公司長期獲利，宣稱只要加入會員就能不斷收取紅利，值得投資。

婦人決定投資，19日前往台灣銀行基隆分行，向行員表示要轉帳1萬元美金到海外帳戶，經辦行員機警察覺婦人可能受騙，尋求警方協助。

員警及行員輪流勸說婦人，提醒她海外投資如何掌握損益訊息？會提出報表給她看嗎？婦人一開始堅信投資會獲利，並解釋剛投資當然不會馬上有報表，起碼過1年以後才會有。

員警又建議她當場聯繫介紹她投資的朋友，確認真假。費了一翻工夫，婦人才恍然大悟，光從電話得知的投資海外公司機會是詐騙手段，打消轉帳念頭。

警二分局表示，詐騙手法五花八門，民眾接到任何指示到銀行臨櫃或操作ATM轉帳等電話，都可能是詐騙集團行騙手法，應向警方報案或撥打165反詐騙專線查證，保障財產安全。

基隆市1名婦人到銀行要匯1萬美金到海外帳戶，經行員和警員勸說才警覺遇到詐騙集團，保住老本。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名婦人到銀行要匯1萬美金到海外帳戶，經行員和警員勸說才警覺遇到詐騙集團，保住老本。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名婦人到銀行要匯1萬美金到海外帳戶，經行員和警員勸說才警覺遇到詐騙集團，保住老本。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名婦人到銀行要匯1萬美金到海外帳戶，經行員和警員勸說才警覺遇到詐騙集團，保住老本。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 基隆 警察

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