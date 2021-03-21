快訊

中職／左膝蓋不適 索沙霸氣飆K完才傷退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特教生獨坐超商2小時 警助聯繫家屬成功返家

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市岡山區一名16歲穿著校服的吳姓特教班學生疑似下課後等家屬接他，在岡山路的超商一坐就是2小時，超商店員看到學生表情時而淡定、時而緊張，向前關心，但學生僅微笑不說話，店員只好報警，員警到場最後透過校方成功聯繫家屬。

岡山警分局員警本月18日下午獲報，一名穿著校服的男學生獨自坐在超商內2小時，店員多次上前詢問是否需要協助，或是在等家人接送，男學生都害羞不說話，只能報警求助，員警到場因男學生身上沒有相關證件，就讀學校距離該超商也有段路程，評估應該不是徒步過來，詢問校方得知該生是特教生，並成功聯繫家屬。

吳姓學生母親到派出所時向警方表示，她每天都會在兒子放學後帶到她工作的地方照顧，但本月18日兒子到她工作的地方後，兒子只說要去洗手間，等她發現人不見已經過了近2個小時，心急之下四處詢問，最後接到警方電話，得知兒子獨自到工作地點對面超商等候，現在人已安全待在派出所，才放下心中大石。

岡山分局員警提醒，如家中成員有易迷失方向的情形，可在該成員衣物繡上姓名資料及家屬聯絡電話，方便員警協助家人安全返家。

高雄市岡山區一名吳姓特教班學生獨自坐在超商內2小時，警方獲報協助聯繫家屬帶回。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區一名吳姓特教班學生獨自坐在超商內2小時，警方獲報協助聯繫家屬帶回。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區一名吳姓特教班學生獨自坐在超商內2小時，警方獲報協助聯繫家屬帶回。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區一名吳姓特教班學生獨自坐在超商內2小時，警方獲報協助聯繫家屬帶回。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區一名吳姓特教班學生獨自坐在超商內2小時，警方獲報協助聯繫家屬帶回。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區一名吳姓特教班學生獨自坐在超商內2小時，警方獲報協助聯繫家屬帶回。記者陳玫伶／翻攝

超商 岡山

延伸閱讀

「就是愛桃園」自由行旅宿優惠2小時萬人登錄 訂宿要快

新北推動特教挑戰日3.0 設計普特融合競賽推運動平權

他好奇「超商店員不愛吃關東煮？」過來人曝四字關鍵

田徑／特教生「終於等到了」 趙一檜助圓運動夢

相關新聞

雲林女駕駛太專心聽導航 未聞平交道警鈴響遭火車擦撞

雲林縣斗六市後庄平交道今天下午1點20分左右發生小客車與火車碰撞事故，所幸車上兩名駕駛及乘客僅受驚嚇毫髮無傷；鐵路警察局...

疫情缺錢2人賣帳簿變現 警逮車手頭收水破詐騙集團

桃園警分局破獲一起詐騙集團，逮捕葉姓男子同夥4人及疫情缺錢變賣銀行帳號的男女2人，總共6人均為8、9年級生，警方意外發現...

北巿博仁醫院頂樓冒黑煙 消防撲滅著火發電機

北市松山區光復北路博仁醫院社區健康中心頂樓，今天下午2時許，驚傳冒出黑煙，北市消防局隨即派出至少19輛各式車輛及51人到...

苑裡轎車深夜轉彎失控 波及2車險些衝進民宅

一輛轎車昨天深夜11點多在苗栗縣苑裡鎮中山路、天下路口，先撞及路邊2輛停放轎車，險些衝進民宅，現場玻璃碎片散落，駕駛阮姓...

台中七期夏綠地公園人家遛狗他遛馬 市府：最高可罰1萬

台中市七期「夏綠地公園」今天下午竟有人把當公園當馬場，在現場遛馬，引起路人側目。七期是台中的豪宅區，路人說「有錢就是任性...

心細揪出幼童餵毒原凶 彰化女檢哽咽：從沒忘記這孩子

彰化地檢署檢察官何蕙君去年榮獲衛生福利部頒發「紫絲帶」獎，最近她更在第七屆紫絲帶獎「紫絲帶講壇」中分享她追查二歲幼童被注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。