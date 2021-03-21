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特教生獨坐超商2小時 警助聯繫家屬成功返家
高雄市岡山區一名16歲穿著校服的吳姓特教班學生疑似下課後等家屬接他，在岡山路的超商一坐就是2小時，超商店員看到學生表情時而淡定、時而緊張，向前關心，但學生僅微笑不說話，店員只好報警，員警到場最後透過校方成功聯繫家屬。
岡山警分局員警本月18日下午獲報，一名穿著校服的男學生獨自坐在超商內2小時，店員多次上前詢問是否需要協助，或是在等家人接送，男學生都害羞不說話，只能報警求助，員警到場因男學生身上沒有相關證件，就讀學校距離該超商也有段路程，評估應該不是徒步過來，詢問校方得知該生是特教生，並成功聯繫家屬。
吳姓學生母親到派出所時向警方表示，她每天都會在兒子放學後帶到她工作的地方照顧，但本月18日兒子到她工作的地方後，兒子只說要去洗手間，等她發現人不見已經過了近2個小時，心急之下四處詢問，最後接到警方電話，得知兒子獨自到工作地點對面超商等候，現在人已安全待在派出所，才放下心中大石。
岡山分局員警提醒，如家中成員有易迷失方向的情形，可在該成員衣物繡上姓名資料及家屬聯絡電話，方便員警協助家人安全返家。
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