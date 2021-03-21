阿朗壹古道救援引進鈦合金輪式擔架 未來更省力快速
阿朗壹古道因道路顛簸，車輛無法駛入，因此，每次需要救援時，皆須透過搜救人員徒步進入，不僅耗時更耗力，為了增加救援效率，屏東縣政府消防局引進「鈦合金輪式擔架」，投入崎嶇地形協助救援行動，不僅省力，更能減輕傷患不適。
縣府消防局第四大隊牡丹分隊，昨天下午接獲報案，旭海村阿朗壹古道，於觀音鼻保留區軍艦岩附近一名42歲吳姓女子疑似中暑，導致頭暈不適，無法攙扶行走，隨即派出2車5人前往救援。
消防趕抵阿朗壹古道時，因車輛無法進入，改以徒步方式入內，歷時約近2個才與吳女接觸，隨後將她移至首次投入救援的鈦合金輪式擔架，於下午5時30分，順利護送至出口隨即送醫。
牡丹分隊指出，本次救援，首次運用鈦合金輪式擔架前往阿朗壹古道救援，該擔架有別於以往使用長背板或捲式搬運墊的搬運方式，不僅能減輕搬運人力，也利於克服崎嶇地形。
牡丹分隊提醒，民眾進入阿朗壹古道，務必提高警覺，出外郊遊應也需評估自身體力及身體狀況。
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