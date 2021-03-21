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轎車拋錨顧路女駕駛急報案 前鎮警頂大熱天上演推車秀
高雄38歲蔡姓婦人日前開車行經草衙一路、漁港路口時，轎車無故突然「顧路」停在道路正中間，造成車流大量回堵，前鎮分局草衙派出所派出員警馳援，頂著大熱天在路中央上演推車秀，順利將轎車推到路邊，解決當地壅塞狀況。
前鎮警方表示，當天獲報後派出草衙派出所所長黃和聖、警員李政杰到場處理，經驗豐富的兩名員警快速檢查蔡女車輛，研判是變速箱故障導致拋錨；因蔡女車輛已造成交通回堵，等拖吊車到場還需要時間，兩人二話不說挽起袖子，直接幫忙將轎車推到路邊。
不過，起初兩人在轎車後方使勁出力，只見車輛不為所動，一度以為有其他故障點，最後進入車內查看，才發現蔡女因緊張一直將檔位放在「P檔」，經切換成Ｎ檔後，順利將轎車推離路中央。
蔡女說，車子平常沒事，但當天綠燈準備起步時，卻突然故障熄火，因為看後面車子越來越多，緊張之下趕快打110報案，求助警察幫忙。
警方表示，車子上路前都應該做好檢查，如果在路中間突然熄火，也要在車子後方適當位置擺放三角警示牌，以確保安全；最後撥打110報案專線及道路救援專線，請警方與拖吊車前來協助處理，排除障礙。
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