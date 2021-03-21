蘇花遊覽車禍最年輕罹難者 家屬將捐復康巴士留愛人間

蘇花公路宜蘭東澳段遊覽車事故發生後，今天是罹難者「頭七」，6名亡者當中年紀最輕，是只有21歲的呂淑楨，家屬決定將事故之後獲得的保險金，用她的名義購買1輛復康巴士捐贈給新北市政府，祈願「以淑楨之名遺愛人間」！

呂淑楨原是大三學生，孝順的她經常陪同家人出遊，去年便曾和家人一起到花蓮旅遊，這次特別請假陪父母，3個人一起到花蓮遊覽，沒想到遇上嚴重事故。當時她的父母坐在車上第5排，呂淑楨坐第9排，車禍發生後，呂淑楨連同座椅一起被拋出車外，身上還繫著安全帶，卻因撞擊傷重不幸罹難。