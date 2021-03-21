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高雄婦人家門口回收物堆成垃圾山！被舉發32次勸也沒用

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市鳳山區一名林姓婦人，長期在家中與屋前堆放大量回收物，造成髒亂與惡臭。鄰里無法忍受向高雄市環保局檢舉，環保局表示，從108年9月到現在已經依廢棄物清理法開單舉發32次，並協助清理了數次，仍無法改善，後續會與區公所討論依高雄市環境維護管理自治條例再作處理。林婦的兒子在環保局當臨時人員，對母親百般勸阻也無效。

「實在堆得太誇張了！」這名婦人家中回收物堆積如山，快要被垃圾淹沒，門口也是髒亂不已，發出臭味又孳生蚊蟲，讓鄰居很困擾。高雄市環保局環保稽查科長陳偉德表示，環保局從108年9月至今，依違反廢清法共對林姓婦人告發32次，已裁處了28件，裁罰金額從1200元到6000元不等，累計裁罰12萬6000元。當事人都沒繳，部分案件已移送行政執行署強制執行。

陳偉德說，104年時區公所發現林婦是清寒家庭，後來林婦的兒子透過轉介到清潔隊當臨時人員，希望能改善家庭環境。兒子告訴環保局，也多次勸媽媽不要這樣一直堆東西造成大家困擾，但是媽媽不聽，還叫他不要多事。環保局也曾協助林姓婦人轉介至醫療機構做評估診斷。

陳偉德說，林姓婦人從事資源回收業已多年，環保局接獲檢舉多次到場稽查告發，她大多很配合。最近一次稽查是2月23日，那時派了5名隊員到場協助，把戶外公共區域堆置的回收物清除乾淨，載了滿車的垃圾；室內因其主張是私人物品，無法強制入內處理。鄰居反映，現在髒亂的回收物又堆起來了，不知問題到底要怎樣才能解決？

環保局表示，會轉介相關單位看是否能協助林婦改變習慣，後續也將與區公所討論，依高雄市環境維護管理自治條例，以造成環境髒亂之虞，由區公所入內協助清運回收物。

高雄市清潔隊協助清理林婦家門外堆積如小山的回收物。圖／高雄市環保局提供
高雄市清潔隊協助清理林婦家門外堆積如小山的回收物。圖／高雄市環保局提供
高雄市清潔隊協助清理林婦家門外堆積如小山的回收物。圖／高雄市環保局提供
高雄市清潔隊協助清理林婦家門外堆積如小山的回收物。圖／高雄市環保局提供
高雄市清潔隊協助清理林婦家門外堆積如小山的回收物。圖／高雄市環保局提供
高雄市清潔隊協助清理林婦家門外堆積如小山的回收物。圖／高雄市環保局提供

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