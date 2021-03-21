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桃園男吃飯團噎到險斷氣「哈姆立克」救回一命

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

哈姆立克救人一命」，桃園市56歲郭姓男子昨晚吃完飯後，疑因吃下飯團異物噎到吸吸道，家人發現他無法呼吸、臉色轉黑險斷氣，立即向消防局119中心報案緊急救援，消防局三民分隊今天上午表示，救護員趕到發現郭臉色轉黑，判斷是異物卡住，立即施以哈姆立克救治，在郭男口中夾出飯團等異物和給予氧氣罩，送醫治療救回一命。

第一大隊三民分隊代理分隊長陳盈元表示，該分隊平均每個月救護出勤高達500次，常會遇到民眾食物噎到緊急狀況，郭姓民眾吃東西飯團等異物噎到，造成呼吸道阻塞，現場立即施以哈姆立克急救最有效。

通常腦部若缺氧超過十分鐘，可能會造成傷害甚至死亡，常有民眾發生異物梗塞，引起臉色轉黑十分危險，你我身邊都會發生，若能即時施以哈姆立克，趕快將患者卡在氣管異物排出，不用等到救護人員到場，就可讓患者順利呼吸救回一命，消防分隊也會排時間提供民眾學習。

桃園市郭姓男子吃飯異物噎到無法呼吸、臉色轉黑，消防救護員施以哈姆立克救治和夾出飯團異物，送醫治療救回一命。記者曾增勳／翻攝
桃園市郭姓男子吃飯異物噎到無法呼吸、臉色轉黑，消防救護員施以哈姆立克救治和夾出飯團異物，送醫治療救回一命。記者曾增勳／翻攝

哈姆立克 患者 救護員

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