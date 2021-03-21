快訊

老後最適合住在什麼地方？退休教師：搬到安養院當作住旅館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老人小跑橫越3車道 機車直接撞飛他 騎士也遭殃

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮中山路2段與復興路口今天清晨6點多發生一起車禍，造成路人與機車騎士二人受傷，不過從目擊者提供的行車記錄器看來，70歲李姓老翁穿越分隔島急跑過馬路，機車騎士煞車不急撞上，肇事責任警方釐清中。

這段車禍行車記錄器影片被民眾po上「爆料公社」，引發討論，一名男子沒有走班馬線，直接穿越中山路分隔島，快步衝過中山路快車道，卻遭一輛機車騎士撞到，兩人倒地不起，目擊po網的民眾po文說「願傷者平安」、「請用路人遵守規則，愛惜自己保護別人」提醒大家注意交通安全。

北斗警方初步調查，橫越馬路的是70歲李姓老翁，遭煞車不及的周姓騎士撞上，兩人送醫後，幸無生命危險，肇事責任調查中。

彰化縣北斗鎮中山路2段與復興路口今天清晨6點多發生一起車禍，造成路人與機車騎士二人受傷，不過從目擊者提供的行車記錄器看來，70歲李姓老翁穿越分隔島急跑過馬路，機車騎士煞車不急撞上，肇事責任警方釐清中。圖／翻攝自「爆料公社」
彰化縣北斗鎮中山路2段與復興路口今天清晨6點多發生一起車禍，造成路人與機車騎士二人受傷，不過從目擊者提供的行車記錄器看來，70歲李姓老翁穿越分隔島急跑過馬路，機車騎士煞車不急撞上，肇事責任警方釐清中。圖／翻攝自「爆料公社」
彰化縣北斗鎮中山路2段與復興路口今天清晨6點多發生一起車禍，造成路人與機車騎士二人受傷，不過從目擊者提供的行車記錄器看來，70歲李姓老翁穿越分隔島急跑過馬路，機車騎士煞車不急撞上，肇事責任警方釐清中。圖／翻攝自「爆料公社」
彰化縣北斗鎮中山路2段與復興路口今天清晨6點多發生一起車禍，造成路人與機車騎士二人受傷，不過從目擊者提供的行車記錄器看來，70歲李姓老翁穿越分隔島急跑過馬路，機車騎士煞車不急撞上，肇事責任警方釐清中。圖／翻攝自「爆料公社」
彰化縣北斗鎮中山路2段與復興路口今天清晨6點多發生一起車禍，造成路人與機車騎士二人受傷，不過從目擊者提供的行車記錄器看來，70歲李姓老翁穿越分隔島急跑過馬路，機車騎士煞車不急撞上，肇事責任警方釐清中。圖／翻攝自「爆料公社」
彰化縣北斗鎮中山路2段與復興路口今天清晨6點多發生一起車禍，造成路人與機車騎士二人受傷，不過從目擊者提供的行車記錄器看來，70歲李姓老翁穿越分隔島急跑過馬路，機車騎士煞車不急撞上，肇事責任警方釐清中。圖／翻攝自「爆料公社」

機車騎士 行車記錄器

延伸閱讀

影／違規穿越馬路見警攔拔腿逃 男子丟包毒品仍被逮

踩不到煞車… 蘇花遊覽車撞山壁6死39傷「像極了戰場」

影／網友批「是在哈囉？」橫切馬路不看車 2騎士撞飛

影／三寶機車橫越馬路 被撞飛空翻滾重摔害死1人

相關新聞

三重打架鬧事 偵查隊長怒：在新北滋事 一個都跑不掉

新北市三重區正義北路好樂迪KTV，今天凌晨4時許發生酒客打架，警方趕抵時只剩挨揍的傷者在場，這時又有2名醉漢結完帳走出店...

高雄杉林一男子蜂螫險休克 家人驅車直奔消防隊求救

高雄市杉林區一名58歲劉姓蜂農今早在園區工作，採蜜時意外被土蜂螫到全身冒冷汗、血壓下降，家人急忙將他送到消防分隊求助。消...

影／西濱火燒車今相驗 根女父母認屍痛哭

西濱快速道台中清水段昨天發生二死一傷車禍，預拌混凝土追撞轎車，轎車起火，根女和外娚在車內被活動燒死，根女的伯父嚴重燒傷，...

阿里山大火滅了住房率 遊客不減興致今仍蜂擁上山

嘉義縣台18線阿里山公路68Ｋ至69Ｋ之間，因森林大火落石中斷封閉，昨下午3點搶通，碰上櫻花季周休旺季，業者統計昨日禮拜...

桃園男吃飯團噎到險斷氣「哈姆立克」救回一命

「哈姆立克救人一命」，桃園市56歲郭姓男子昨晚吃完飯後，疑因吃下飯團異物噎到吸吸道，家人發現他無法呼吸、臉色轉黑險斷氣，...

老人小跑橫越3車道 機車直接撞飛他 騎士也遭殃

彰化縣北斗鎮中山路2段與復興路口今天清晨6點多發生一起車禍，造成路人與機車騎士二人受傷，不過從目擊者提供的行車記錄器看來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。