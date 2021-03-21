老人小跑橫越3車道 機車直接撞飛他 騎士也遭殃

彰化縣北斗鎮中山路2段與復興路口今天清晨6點多發生一起車禍，造成路人與機車騎士二人受傷，不過從目擊者提供的行車記錄器看來，70歲李姓老翁穿越分隔島急跑過馬路，機車騎士煞車不急撞上，肇事責任警方釐清中。

這段車禍行車記錄器影片被民眾po上「爆料公社」，引發討論，一名男子沒有走班馬線，直接穿越中山路分隔島，快步衝過中山路快車道，卻遭一輛機車騎士撞到，兩人倒地不起，目擊po網的民眾po文說「願傷者平安」、「請用路人遵守規則，愛惜自己保護別人」提醒大家注意交通安全。