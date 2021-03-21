大甲公墓今起火還燒掉一輛車 中市昨天一天公墓火56件

清明節掃墓人多，公墓火警最近增加，台中市昨天83件火警中，公墓火警就有56件，大甲今天發生公墓火警，延燒到一輛轎車，火勢猛烈，轎車全燒毀，消防局提醒掃墓民眾，注意用火安全。

台中市消防局今天上午10點31分獲報，大甲區大甲（開元路）第一公墓發生火警，派遣大甲分隊，消防車8輛、救護車1輛，人員10名，由小隊長陳立倫帶隊前往搶救。

消防隊員到場發現，一輛轎車已全面燃燒、確認無人員受傷，布水線搶救，早上10時59分，轎車火勢已撲滅，財損約3萬元，公墓燃燒部分面積約200名方公尺。

消防局表示，清明節將至，逐漸進入掃墓高峰期，台中市消防局昨天受理的83件火警中，公墓火警就有56件，所幸均未造成災害，初步研判為民眾因祭祖燃燒金紙餘燼未熄滅引起。消防局提醒民眾，掃墓務必注意用火安全、確認殘火熄滅才可離開，避免火災發生。

台中市消防局長曾進財呼籲，為避免清明節期間火災頻傳，致使台中水情加劇，掃墓民眾應遵行「四不二記得」口訣，雜草不亂燒、金紙不燃燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾，避免火警發生。