三重打架鬧事 偵查隊長怒：在新北滋事，一個都跑不掉
新北市三重區正義北路好樂迪KTV，今天凌晨4時許發生酒客打架，警方趕抵時只剩挨揍的傷者在場，這時又有2名醉漢結完帳走出店外，看見媒體和大批警察，竟然莫名對著鏡頭叫囂嗆聲還動粗，最後被壓制逮捕。
互看不爽，結帳時從店內大打出手到街道，警方快打部隊迅速趕抵處理還被醉漢嗆聲，最後強勢將鬧事群眾壓制帶回偵辦。
三重警分局偵查隊長鄭偉豪說，起先是1名26歲吳姓男子，與朋友喝完酒結完帳走出KTV，在店外與陌生酒客37歲謝姓男子互看不爽大打出手。警方獲報有人打架，動員快打警力趕抵，吳男已經逃離，現場只剩謝男頭部、手部挫傷。
警方還在現場蒐證時，28歲郭姓、27歲顏姓男子剛從KTV喝完酒結完帳出來，一看見媒體，莫名其妙對著鏡頭叫囂還動粗拍打攝影機，員警制止不理，還繼續嗆聲，最後2人都被壓制逮捕，依違反社會秩序維護法送辦。
警方稍後再到新莊丹鳳地區，逮捕稍早打架的吳姓男子，偵詢後依傷害罪嫌移送法辦。偵查隊長鄭偉豪提出告誡：「意圖在新北市滋事的人，一個都跑不掉。若企圖在街頭聚眾鬥毆，必會付出慘痛代價。」
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