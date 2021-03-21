快訊

北海岸出現「藍眼淚」 數量沒有馬祖多 仍讓人驚艷

不願吃有苦味蔬菜？ 專家教你用祕密武器去除苦味

三重打架鬧事 偵查隊長怒：在新北滋事，一個都跑不掉

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區正義北路好樂迪KTV，今天凌晨4時許發生酒客打架，警方趕抵時只剩挨揍的傷者在場，這時又有2名醉漢結完帳走出店外，看見媒體和大批警察，竟然莫名對著鏡頭叫囂嗆聲還動粗，最後被壓制逮捕。

互看不爽，結帳時從店內大打出手到街道，警方快打部隊迅速趕抵處理還被醉漢嗆聲，最後強勢將鬧事群眾壓制帶回偵辦。

三重警分局偵查隊長鄭偉豪說，起先是1名26歲吳姓男子，與朋友喝完酒結完帳走出KTV，在店外與陌生酒客37歲謝姓男子互看不爽大打出手。警方獲報有人打架，動員快打警力趕抵，吳男已經逃離，現場只剩謝男頭部、手部挫傷。

警方還在現場蒐證時，28歲郭姓、27歲顏姓男子剛從KTV喝完酒結完帳出來，一看見媒體，莫名其妙對著鏡頭叫囂還動粗拍打攝影機，員警制止不理，還繼續嗆聲，最後2人都被壓制逮捕，依違反社會秩序維護法送辦。

警方稍後再到新莊丹鳳地區，逮捕稍早打架的吳姓男子，偵詢後依傷害罪嫌移送法辦。偵查隊長鄭偉豪提出告誡：「意圖在新北市滋事的人，一個都跑不掉。若企圖在街頭聚眾鬥毆，必會付出慘痛代價。」

三重警分局偵查隊長鄭偉豪說：「意圖在新北市滋事的人，一個都跑不掉。」記者林昭彰／翻攝
三重警分局偵查隊長鄭偉豪說：「意圖在新北市滋事的人，一個都跑不掉。」記者林昭彰／翻攝
警方逮捕涉嫌在街頭打架的吳姓男子。記者林昭彰／翻攝
警方逮捕涉嫌在街頭打架的吳姓男子。記者林昭彰／翻攝
2名男子酒醉叫囂鬧事，被警方壓制逮捕。記者林昭彰／翻攝
2名男子酒醉叫囂鬧事，被警方壓制逮捕。記者林昭彰／翻攝

KTV 警察

延伸閱讀

水汙染靠他守護 新北推主題課程養成環保小局長

新北各區漁會會員代表今改選 投票率最高僅三成

新北鼓勵在地就學 繁星推薦錄取大學成果亮眼

自助KTV打架時有所聞 金門警方列巡查熱區加強臨檢

相關新聞

影／台南台江大道又傳死亡車禍 距6死車禍僅400公尺

台南市安南區台江大道二段昨天深夜發生一起轎車自撞路旁路燈燈桿死亡車禍，警方調查，46歲林姓男子無照駕車，疑車速過快自撞後...

沒出事同情你，出事檢舉你：我們引以為傲的人情味其實很雙標

我長期關注一個地方性的社團，居民時常把當地的公共問題提出來討論，或是直接將看不順眼的東西拍下來上傳。其中，一個很常見的題材是車輛在道路上違規或違停被拍照舉發，檢舉者把照片貼上來昭告天下。不意外，類似照片一放上來，立刻引來大批正義網友的圍剿；圍剿誰？不是違規者，而是檢舉者。違規者如果是一般民眾的話，下面就會出現類似這樣的留言：

三重打架鬧事 偵查隊長怒：在新北滋事，一個都跑不掉

新北市三重區正義北路好樂迪KTV，今天凌晨4時許發生酒客打架，警方趕抵時只剩挨揍的傷者在場，這時又有2名醉漢結完帳走出店...

慣竊出糗！鎖車門涉偷音響受困6小時 他矢口否認

35歲吳姓男子涉及苗栗縣頭份市、竹南鎮多件住宅、汽車音響、娃娃機竊案，警方鎖定他追查，前天晚上線上巡邏查獲，他承認9件，...

影／警口誤直行車讓轉彎車 死者父親痛哭下跪控：包庇

台中市北區中清路、育德路昨天上午發生一起死亡車禍，騎車直行的李姓男子遭開賓士的張姓女子撞死，李父今天聲淚俱下，在媒體前下...

彰化救護車路過發現民宅火警 及時救出3大4小送醫

彰化縣消防局和美分隊救護車今天清晨載著病患行經和美鎮彰新路3段時，發現有住宅冒出濃煙，陽台還有人招手求救，立即通報指揮中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。