慣竊出糗！鎖車門涉偷音響受困6小時 他矢口否認

35歲吳姓男子涉及苗栗縣頭份市、竹南鎮多件住宅、汽車音響、娃娃機竊案，警方鎖定他追查，前天晚上線上巡邏查獲，他承認9件，否認其中1件涉嫌侵入1輛高級轎車鎖車門偷竊音響，監視器錄到他受困6個小時撬開天窗逃離畫面，他難以自圓其說。

警方鎖定吳男涉及多件竊案，但他居無定所，警方連日兵分多路到可能藏匿地點埋守，都無功而返，頭份警察派出所所長林煥然、警員唐郁栩於3月19日晚上7點20分執行巡邏勤務，發現路旁疑似吳男，經過時假裝沒有看到，隨即騎機車迴轉準備盤查，吳男看見警員拔腿跑進巷子，林煥然、唐郁栩追至死巷逮捕吳男，起獲身上安非他命吸食器。

吳男坦承在竹南鎮、頭份市共步嫌犯下9件住宅、汽車音響、娃娃機竊案，辯稱1件他是進入停車場1輛轎車睡覺，否認行竊汽車音響，但警方懷疑他侵入轎車後，鎖車門偷音響，得手後車門卻打不開，撬開天窗後逃逸，全案依竊盜、毀損等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，建請預防性覊押，檢察官諭令限制住居。

頭份警分局長何孟宗表示，竊盜案件對民眾人身安全及財產造成嚴重威脅及恐懼，警察局一再要求受理到類似案件，均比照重大刑案積極全力偵辦，讓民眾安心，吳男涉及多起竊案，其中汽、機車竊案部分，則以鑰匙未拔或未上鎖之汽、機車為下手目標，呼籲民眾做好防竊措施外。