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影／警口誤直行車讓轉彎車 死者父親痛哭下跪控：包庇

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區中清路、育德路昨天上午發生一起死亡車禍，騎車直行的李姓男子遭開賓士的張姓女子撞死，李父今天聲淚俱下，在媒體前下跪，指控警方昨天受訪時口誤「直行車要禮讓轉彎車」是否在包庇肇事駕駛，李父也拜託當時有行經該處的用路人，可提供行車記錄器影像，還他兒子公道與清白。

台中市第二警分局交通分隊長丁照忠表示，昨天接受媒體採訪時不察，沒有注意到口誤狀況，但受訪時就有強調，詳細肇事原因有待交大事故組釐清，事後發現影片有口誤狀況時，也有向家屬致歉，強調全案都會秉公處理，不會有包庇情事。

「拜託大家幫忙」李姓死者父親今天情緒激動，接受媒體採訪，數度在媒體前下跪，拜託外界可若有在案發時行經該處，可提供行車記錄器影像，還原案發經過，李父也指控，昨天第二警分局的警官在鏡頭前受訪時，稱肇事原因是「直行車未禮讓轉彎車」根本是在包庇肇事者，事後才回覆說是口誤，但他感覺警察在顛倒是非黑白。

李姓死者父親表示，兒子才剛退伍一個月，是他的長子，對長輩都很孝順，現在在從事房仲工作，還說做房仲很好，可以做功德，幫助大家找到好房子，兒子很有上進心，不過對自己要求高，前幾天因業績沒有很出色，還有跟他說抱歉，但他有跟兒子說，壓力不要那麼大，有什麼狀況，「爸爸都會幫你」，沒想到才沒過幾天，兒子就沒有了，他要跟兒子說「爸爸以你為榮」。

台中市李姓男子（20歲）昨天上午11時許，騎機車前往公司途中，直行北區中清路，未料在育德路口遇到欲左轉的張姓女子（53歲），因現場在中國醫藥大學附設醫院附近，有護士看到也幫忙做CPR，但救護車送院後，仍傷重不治，據查，張女無酒精濃度，李酒精濃度待查，警方初判肇因為轉彎車未禮讓直行車才會釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續分析。

台中市北區中清路、育德路昨天上午發生一起死亡車禍，李姓騎士遭開車左轉的張姓女子撞死。圖／讀者提供
台中市北區中清路、育德路昨天上午發生一起死亡車禍，李姓騎士遭開車左轉的張姓女子撞死。圖／讀者提供
台中市李姓騎士昨遭開車的張姓女子撞死，李父今天聲淚俱下，還在媒體前下跪，請外界幫忙提供行車記錄器。記者陳宏睿／攝影
台中市李姓騎士昨遭開車的張姓女子撞死，李父今天聲淚俱下，還在媒體前下跪，請外界幫忙提供行車記錄器。記者陳宏睿／攝影
台中市北區中清路、育德路昨天上午發生一起死亡車禍，李姓騎士遭開車左轉的張姓女子撞死。圖／讀者提供
台中市北區中清路、育德路昨天上午發生一起死亡車禍，李姓騎士遭開車左轉的張姓女子撞死。圖／讀者提供
台中市李姓騎士昨遭開車的張姓女子撞死，李父今天聲淚俱下，還在媒體前下跪，請外界幫忙提供行車記錄器。記者陳宏睿／攝影
台中市李姓騎士昨遭開車的張姓女子撞死，李父今天聲淚俱下，還在媒體前下跪，請外界幫忙提供行車記錄器。記者陳宏睿／攝影

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