目睹消防弟兄救災辛苦 電子公司夫婦贈救災器材
台南市下營區普吉電子創辦人王秋湖日前家庭旅行途中，目睹救護人員正使用急救器材為患者做緊急處置，王與妻子陳香蘭深受感動，昨捐贈ㄧ批電動圓盤切割器及無線電等救災器材回饋地方，加強消防救災戰力。
南市政府消防局第二大隊大隊長丁春能表示，圓盤切割器大多用於建築物發生火災時，強制進入內部進行人命救援或是滅火攻擊時使用，另對於因高能量撞擊而變形車輛，需救援車體內部受困人員可發揮其功效，而電動圓盤切割器相較於混引擎式圓盤切割器重量較輕，操作起來也較迅速便利，對於現場救災人員來說，無非是絕佳的救援工具。
而個人無線電伸縮帶扣在固定發話器部分也是使消防人員操作時更加順手方便。期許消防同仁能將此器材熟練運用，日後在救災現場才能有效發揮功效。
王秋湖表示，這次在妻子支持，考慮家族事業均在下營紮根許久，決定拋磚引玉捐贈ㄧ批救災器材回饋地方，幫助更多鄉親。
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