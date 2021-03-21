影／台南台江大道又傳死亡車禍 距6死車禍僅400公尺

台南市安南區台江大道二段昨天深夜發生一起轎車自撞路旁路燈燈桿死亡車禍，警方調查，46歲林姓男子無照駕車，疑車速過快自撞後，送醫今天清晨不治。由於2月1日該路段也曾發生轎車自撞6死車禍，昨天車禍僅距離上次約400公尺，諸多巧合令人感到恐怖。

台南市消防局救災救護指揮中心昨天深夜11點46分接獲報案，台江大道二段發生一起轎車自撞車禍，馬上派遣安南分隊前往搶救，消防員到場發現黑色轎車車頭全毀、冒煙，流出大量油漬，消防員先以乾粉滅火器預防起火。男駕駛被拋出車外，沒有呼吸心跳，隨即將他送上擔架，送安南醫院急救無效。

警方調查，昨天深夜11點46分，家住安南區林姓男子駕駛轎車，沿台江大道外側車道(西向東方向)直行行駛，行經台江大道二段、工明五路口前，撞擊路旁路燈燈桿，林男當場失去生命跡象，已由救護車送往安南醫院救治，林經送往安南醫院再轉送奇美醫院急救，於今天清晨5點多宣告不治。目擊者說，黑車沿台江大道二段由西向東行駛，高速失控衝向對向車道，撞擊燈桿才停止。