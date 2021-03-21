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彰化救護車路過發現民宅火警 及時救出3大4小送醫

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣消防局和美分隊救護車今天清晨載著病患行經和美鎮彰新路3段時，發現有住宅冒出濃煙，陽台還有人招手求救，立即通報指揮中心，調派四個分隊人員及雲梯車等消防車前往搶救，共救出3名大人及4名孩童，都受輕微嗆傷，送醫救治，幸好都不嚴重，起火點是在客廳，但原因仍待調查。

此一起火住宅為2樓，3樓為鐵皮加蓋，送醫的7人都是一家人，除了79歲的阿嬤外，還有潘姓59歲的父親及40歲妻子，以及12歲、7歲、6歲及3歲的子女，均送往彰化基督教醫院，

彰化縣消防局指出，在清晨5時45分接獲救護車通報後，立即調派和美、彰化、東區等分隊趕往灌救，到達現場時，陽台上有媽媽帶著兩個子女求救，後方防火巷則有阿嬤、潘男及兩個孩子，消防人員先要他們緊閉門窗，以免濃煙竄燒。

消防人員除動用雲梯車升上陽台，將母親及子女救下來，然後，另一路則布水線，用梯子爬上二樓，將在屋後防火巷的4人全都救出，當時他們都臉色驚恐，幸好消防人員來得快，約10多分鐘就控制火勢，約6時11分將火撲滅。

消防局表示，此一起火住宅的客廳幾乎被燒毀，疑為起火點，但實際起火原因仍待調查。

彰化縣和美鎮彰新路3段今天清晨發生住宅火警，被行經救護車發現通報，動用雲梯車等消防車及大批人員，及時救出3大4小共7人。圖／消防局提供
彰化縣和美鎮彰新路3段今天清晨發生住宅火警，被行經救護車發現通報，動用雲梯車等消防車及大批人員，及時救出3大4小共7人。圖／消防局提供
彰化縣和美鎮彰新路3段今天清晨發生住宅火警，被行經救護車發現通報，動用雲梯車等消防車及大批人員，及時救出3大4小共7人。圖／消防局提供
彰化縣和美鎮彰新路3段今天清晨發生住宅火警，被行經救護車發現通報，動用雲梯車等消防車及大批人員，及時救出3大4小共7人。圖／消防局提供
彰化縣和美鎮彰新路3段今天清晨發生住宅火警，被行經救護車發現通報，動用雲梯車等消防車及大批人員，及時救出3大4小共7人。圖／消防局提供
彰化縣和美鎮彰新路3段今天清晨發生住宅火警，被行經救護車發現通報，動用雲梯車等消防車及大批人員，及時救出3大4小共7人。圖／消防局提供
彰化縣和美鎮彰新路3段今天清晨發生住宅火警，被行經救護車發現通報，動用雲梯車等消防車及大批人員，及時救出3大4小共7人。圖／消防局提供
彰化縣和美鎮彰新路3段今天清晨發生住宅火警，被行經救護車發現通報，動用雲梯車等消防車及大批人員，及時救出3大4小共7人。圖／消防局提供

救護車 阿嬤

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