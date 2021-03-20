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1個月大嬰兒受困車內 高雄消防人員迅速救出

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄蔣姓夫婦駕車外出，夫妻倆下車時，不慎將剛出生1個月嬰兒反鎖在車上，夫妻倆在旁自救無果轉而向消防員求助，幸好在橋頭消防分隊小隊長洪吉利帶領下，用橇棒破壞玻璃，迅速將孩童救出。

高雄市消防局今天下午4點多接獲報案，指橋頭區三德西路某民宅前有小孩受困車內，消防人員立即趕到現場瞭解。消防員到場時，在車旁的蔣姓夫婦立即向消防員表示，因下車時車速控鎖突然上鎖，鑰匙又遺留車內，夫婦倆在一旁想盡辦法，10分多鐘後，無奈只好求救消防員。

由於受困在車內後座的是一名剛出生僅一個月的小嬰兒，經消防小隊長洪吉利評估，認為發動中車輛廢氣恐流入車內空間，導致嬰兒有一氧化碳中毒狀況，必須立即破窗搶救。

為避免破壞玻璃導致碎玻璃噴濺嬰兒，到場的洪姓、郭姓消防隊員先使用三用橇棒破壞距離嬰兒最遠的副駕駛座車窗，並小心翼翼將玻璃取下，成功將車門開啟迅速將嬰兒抱出車外。

幸好，嬰兒在過程中，未受到太大的驚嚇及傷害，身體狀況良好，消防員出勤順利化解一場危機。家屬對於警消積極協助救援萬分感謝，洪吉利呼籲駕駛人，平時應熟悉車輛自鎖功能，切勿將孩童獨留於車內，以免孩童因車門反鎖受困於車內造成憾事。

高雄蔣姓夫婦駕車外出，夫妻倆下車時，不慎將剛出生1個月嬰兒反鎖在車上，夫妻倆在旁自救無果轉而向消防員求助。記者邱奕能／翻攝
高雄蔣姓夫婦駕車外出，夫妻倆下車時，不慎將剛出生1個月嬰兒反鎖在車上，夫妻倆在旁自救無果轉而向消防員求助。記者邱奕能／翻攝
高雄蔣姓夫婦駕車外出，夫妻倆下車時，不慎將剛出生1個月嬰兒反鎖在車上，夫妻倆在旁自救無果轉而向消防員求助。記者邱奕能／翻攝
高雄蔣姓夫婦駕車外出，夫妻倆下車時，不慎將剛出生1個月嬰兒反鎖在車上，夫妻倆在旁自救無果轉而向消防員求助。記者邱奕能／翻攝
高雄蔣姓夫婦駕車外出，夫妻倆下車時，不慎將剛出生1個月嬰兒反鎖在車上，夫妻倆在旁自救無果轉而向消防員求助。記者邱奕能／翻攝
高雄蔣姓夫婦駕車外出，夫妻倆下車時，不慎將剛出生1個月嬰兒反鎖在車上，夫妻倆在旁自救無果轉而向消防員求助。記者邱奕能／翻攝

嬰兒 消防員

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