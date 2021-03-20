討債丟爆裂物炸裂水管 弟弟欠債哥哥受累直呼無奈

屏東市一名吳姓男子的弟弟在外欠債，多次遭討債人登門索討，豈料，日前住處遭2名男子投擲鞭炮等爆裂物，導致水管破裂，無奈之下只好報警，並上網表示自己未與人結怨，欠債的弟弟早已搬離此處，甚至與家人失聯，但還一直被牽連，真的很無奈。警方獲報後，掌握兩名犯嫌特徵，並通報兩人到案說明，並依毀損、恐嚇等罪嫌送辦。

據了解，吳男的弟弟因在外欠債，因此，經常有人登門討債，3月15日晚上8時許，住家門前竟遭2名男子丟擲鞭炮等物品，炸得水管破裂，吳男無奈報警處理，同時也將遭遇貼上網。

受害的吳男表示，因為弟弟在外欠債的緣故，每年都會有人上門討債，即使弟弟已經改名、搬離住處，且與家人斷絕聯繫，類似的事情卻持續發生，感到相當無奈。